Stand: 03.02.2025 14:08 Uhr Pressemitteilung: Markt verabschiedet sich von Instagram

Das Verbrauchermagazin Markt stellt seinen eigenen Kanal auf Instagram ein. Damit wird sich Markt aber nicht von Social-Media verabschieden. Der bisherige Instagram-Kanal wird mit dem von ndr.de fusionieren. Dort sind dann künftig auch Ratgeber-Inhalte von Markt zu sehen.

Die Redaktion stellt sich breiter auf: Einzelne Beiträge der TV-Sendung Markt sowie die in derselben Redaktion produzierten Tricks werden auf dem YouTube-Kanal ARD Marktcheck ausgespielt. Auf dem Kanal wird zusätzlich das neue und speziell für YouTube produzierte Ratgeber-Format FYI (For Your Information) veröffentlicht, das ebenfalls von der NDR Verbraucherredaktion stammt.

Die TV-Sendung Markt gibt es weiterhin montags um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Anschließend kann sie über die ARD Mediathek gestreamt werden.

Dieses Thema im Programm: Markt | 03.02.2025 | 20:15 Uhr