Pflaumenkuchen selbst backen und Zusatzstoffe vermeiden

Pflaumenkuchen aus dem Supermarkt, vom Discounter und vom Bäcker enthält oft mehr als die grundlegenden Zutaten Mehl, Fett, Zucker und Pflaumen. Einige Hersteller verwenden auch Emulgatoren, Farbstoffe und Aromen. Die Inhaltsstoffe sorgen unter anderem für eine einfache Verarbeitung und eine lange Haltbarkeit.

Emulgatoren erleichtern Kuchen-Herstellung

Emulgatoren werden in der Industrie verwendet, damit der Teig über einen langen Zeitraum seine Konsistenz behält und nicht auseinanderfällt. Außerdem verhindern Emulgatoren, dass die Kuchenmasse Maschinen verklebt oder in Produktionsstraßen aufreißt. Die in Pflaumenkuchen verwendeten Zusätze sind in der Regel nur in geringer Konzentration vorhanden und damit nicht gesundheitsschädlich.

Ernährungsexperten halten Farbstoffe und vor allem Aromastoffe bei der Verwendung hochwertiger Zutaten für überflüssig. Verbraucher sollten auch bei Pflaumenkuchen auf eine möglichst kurze Zutatenliste achten. Wer Pflaumenkuchen selbst backt, kann vollständig auf Zusatzstoffe verzichten.

