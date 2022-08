Neun-Euro-Ticket: Wo gilt es und gibt es einen Nachfolger?

Noch diskutiert die Politik darüber, ob es ein Nachfolgeticket geben soll. Dafür müssten sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Lösung einigen. Diese scheint derzeit noch nicht in Sicht. Auch die Frage, wie viel ein Nachfolger kosten würde, ist noch völlig offen - vermutlich aber deutlich mehr als monatlich neun Euro.

Das Neun-Euro-Ticket gilt für alle Linienbusse, U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen, außerdem für Nah- und Regionalverkehrszüge der 2. Klasse. Nicht gültig ist es in Fernverkehrs-Zügen wie ICE oder IC. Eine Ausnahme ist der IC zwischen Bremen und Norddeich-Mole. Hier ist seit dem 8. Juli ebenfalls das Neun-Euro-Ticket gültig.

Ja, das Neun-Euro-Ticket gilt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Ein Beispiel: Mit einem in Hamburg beim Hamburger Verkehrsverbund gekauften Neun-Euro-Ticket dürfen auch Regionalbahnen in Bayern oder die U-Bahn in Berlin genutzt werden. Auch auf den Hamburger Hafenfähren und den Fähren der Kieler Fördeschifffahrt wird das Ticket akzeptiert. Nicht eingeschlossen sind Fähren zu den schleswig-holsteinischen Nordsee-Inseln sowie Fernverkehrs-Züge (ICE, IC, EC).