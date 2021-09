Negativzinsen: Immer mehr Banken verlangen Gebühren Stand: 10.09.2021 14:20 Uhr Die Kundschaft vieler Banken ist sauer: Jedes dritte Institut in Deutschland verlangt Geld für Guthaben auf dem Girokonto - das sogenannte Verwahrentgelt. Das heißt: Auf Erspartes muss man sogar draufzahlen.

von Julia Wacket

Wer Geld spart, möchte eigentlich mit Zinsen belohnt werden. Doch das war einmal. Immer mehr Banken und Sparkassen verlangen Negativzinsen für Guthaben auf Giro-, Tagesgeld- und sogar Sparkonten: Nach Recherchen des Vergleichsportals Biallo.de erheben von 1.300 untersuchten Sparkassen und Banken derzeit rund 490 Häuser Negativzinsen im Privatkundenbereich. Alleine in diesem Jahr haben 230 damit angefangen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 1.700 Kreditinstitute.

Banken reichen Kosten an Kunden weiter

Die Banken nennen diese Gebühren Verwahrentgelte. Die Geldhäuser sehen sie als eine Art Ausgleich an für den Einlagenzins, den sie an die Europäische Zentralbank (EZB) zahlen müssen. Für Einlagen, die Banken bei der EZB parken, fallen 0,5 Prozent Zinsen an. Diese Kosten müsse man nun an den Kunden weitergeben, argumentieren die Geldinstitute.

Verwahrentgelte: Kritik an niedrigen Freibeträgen

Immer mehr Kunden - Neu- aber auch Bestandskunden - sind von diesen Minuszinsen betroffen. Bei Neukunden greifen die Negativzinsen per Vertragsabschluss. Mit Bestandskunden müssen Kreditinstitute Vereinbarungen treffen, erst dann dürfen sie das Verwahrentgelt verlangen. Viele Institute starteten mit einer Freigrenze von 100.000 Euro, womit Sparer erst für Beträge oberhalb dieser Summe belangt wurden. Etliche Banken haben die Grenze aber bereits auf 50.000 Euro halbiert. Manche starten mit bei einem Freibetrag von lediglich 5.000 Euro. Das sehen Verbraucherschützer kritisch. "Die Banken haben selbst Freibeträge bei der EZB. Das heißt: Nicht bei jedem Euro, den sie dort parken, müssen sie selbst schon 0,5 Prozent Zinsen zahlen", sagt Sandra Klug, Abteilungsleiterin Geldanlage bei der Verbraucherzentrale Hamburg.

Alternative Geldanlage-Produkte hinterfragen

Ein Problem, dass die Verbraucherzentralen immer häufiger bemerken: Für viele Banken sind die Negativzinsen ein willkommener Anlass, ihren Kunden riskante und nicht bedarfsgerechte Geldanlage-Produkte zu verkaufen, an denen die Bank noch mehr verdient als mit den Verwahrentgelten. "Das Problem ist, dass die Banken eben gute Angebote nicht machen können. Die sind nur dabei, Provision generieren zu müssen. Und deswegen kommen solche Angebote zustande", erklärt Klug. Sie könne meist nur raten, die Finger davon zu lassen.

Verbraucherschützer halten Negativzinsen auf Sparkonten für unzulässig

Verbraucherschützer versuchen bereits seit Längerem, die Negativzinspolitik der Banken zu unterbinden. So laufen mehrere Gerichtsverfahren dazu, ob Minuszinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten zulässig sind. Auch auf Sparkonten wollen einzelne Geldhäuser Zinsen oder Gebühren verlangen. Das sehen Verbraucherschützer besonders kritisch. Aus ihrer Sicht dürfen Banken und Sparkassen keine Negativzinsen auf Sparkonten einbehalten. Denn der Sinn und Zweck eines Sparbuches sei es, Geld anzulegen und am Ende mehr zu haben - wie hoch der Zins auch immer sei. "Aber, wenn ich spare und Negativzins zahlen muss, habe ich auf jeden Fall weniger. Das widerspricht dem Sinn und Zweck eines Sparbuches", so Klug. Ein Sparbuch mit Negativzinsen wäre aus ihrer Sicht kein Sparkonto mehr. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat daher die Commerzbank, die Verwahrentgelt auf Sparkonten verlangt, bereits abgemahnt und "prüft weitere rechtliche Schritte" gegen das Geldinstitut.

Verwahrentgelt geschickt umgehen

Die Verbraucherzentralen haben einige Tipps zum Umgang mit dem Verwahrentgelt. Es lohne sich durchaus auch, sich auf dem Markt unmzugucken: "Es gibt immer noch einige Anbieter, die eben keine Gebühren verlangen und auch keine Verwahrentgelte", so Klug. "Grundsätzlich kann man aber auch überlegen, warum da so viel Geld auf dem Konto ist und ob man nicht gute andere Anlagemöglichkeiten findet."

Zumindest bei diesem Thema sind Verbraucherschützer und Banken einer Meinung. "Alle Kunden sollten mal überlegen: Was wollen Sie eigentlich mit dem Geld mal tun? Denn der Zins kommt nicht wieder, die Inflation haben sie so oder so. Das Geld wird sowieso weniger, nur es bucht keiner ab. Das ist das Problem. Sie müssen eigentlich investieren, sie müssen etwas anderes machen", sagt Martin Kahl, Vertriebsleiter der VR Bank in Neustadt. Die Verbraucher hätten also die Wahl, ob sie mehr investieren oder das Geld auf mehrere Tagesgeldkonten mit jeweils weniger Geld darauf verteilen wollen.

Tipps zum Umgang mit Verwahrentgelten auf einen Blick

Es ist Ihr Recht, nein zur Verwahrentgeltvereinbarung zu sagen. Allerdings könnte es sein, dass die Bank dann einige Ihrer Verträge kündigt. Für Sparkonten gilt meist eine vertragliche Kündigungsfrist von drei Monaten. Für Tagesgeldkonten gibt es hingegen meist keine langfristigen Laufzeitvereinbarungen, welche die Bank binden.

Den Anbieter wechseln: Einfach ein neues Tagesgeldkonto bei einem anderen Institut eröffnen, beispielsweise bei einer Direktbank, um das Geld auf mehrere Banken zu verteilen und damit unter der Grenze für Negativzinsen zu bleiben. Viele Banken haben nach wie vor höhere Freibeträge, etwa ab 100.000 oder 200.000 Euro. Achten Sie aber darauf, dass Sie Ihr Geld bei einem Kreditinstitut angelegen, dessen Einlagen über eine gesetzliche Einlagensicherung abgesichert sind.

Alternative Geldanlagemöglichkeiten suchen: Manche Bankkunden investieren jetzt stärker in Wertpapiere, wenn sie den Freibetrag überschreiten, andere lieber in Immobilien. Die Entscheidung für die richtige Geldanlage hängt vom persönlichen Profil ab.

Achtung vor provisionsträchtigen Produkten wie Bausparverträgen oder Lebens- und Rentenversicherungen. Für manche Banken sind die Negativzinsen ein willkommener Anlass, riskante und nicht bedarfsgerechte Geldanlageprodukte zu verkaufen, an denen die Bank noch mehr verdient als über Verwahrentgelte. Bleiben Sie skeptisch und schauen Sie, welches Produkt zu Ihnen passt. Lassen Sie sich etwa von einer Verbraucherzentrale beraten.

