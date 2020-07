Stand: 29.07.2020 10:26 Uhr - Mehr wissen - besser leben

Von Weltraumschrott bis Kriegsmunition

Menschliches Handeln schafft viele Probleme - für unseren Planeten und sogar darüber hinaus: Rund 1,6 Millionen Tonnen Munition liegen nach Schätzungen von Experten auf dem Grund von Nord- und Ostsee. Bergungstaucher suchen und finden die gefährlichen Stoffe und sorgen dafür, dass die Munition entschärft wird. Beim Weltraumschrott hingegen müssen Roboter das Aufräumen übernehmen. Ausgebrannte Raketenantriebe, verlorene Werkzeuge von Astronauten oder gar Stücke in Größe eines Lacksplitters können an Satelliten oder der ISS enormen Schäden anrichten. Die Probleme, die durch uns Menschen entstanden sind, müssen wir Menschen anfangen zu lösen.

Plastik- gegen Stoffbeutel tauschen

Auch beim Thema Verpackungsmüll drängt die Suche nach einer Lösung. Denn einfach alles recyceln, das funktioniert nicht. Es muss sich etwas ändern, findet die Französin Fanny Vismara. Sie koordiniert die Bewegung "Plastic Attack", die mit Protestaktionen in Supermärkten das Augenmerk der Konsumenten auf die Vermüllung des Planeten lenken will. Die Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard treffen die Aktivistin und ihre Mitstreiter für Xenius in einem Pariser Supermarkt. Dabei erfahren sie, wie sie Plastikmüll vermeiden können und welche Alternativprodukte es gibt.

