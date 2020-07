Stand: 27.07.2020 09:42 Uhr - Mehr wissen - besser leben

Kriminaltechnik: Dem Täter auf der Spur

Fingerabdrücke an der Wand, Haare auf dem Teppich oder Textilfasern auf der Kleidung des Opfers - Alles, was die Kriminaltechniker von der Spurensicherung finden, könnte ein wichtiges Indiz zur Überführung eines Täters sein.

Wie genau arbeitet die "Spusi" am Tatort?

Das erfahren die Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard bei Xenius, indem sie selbst für einen Tag in die weißen Overalls schlüpfen. In der Polizei-Hochschule machen sich die beiden an einem Übungstatort auf die Suche nach Hautschuppen, Speichel, Textilien und Fingerabdrücken. Sind sie in der Lage, alle Spuren erfolgreich zu sichern, die helfen den Täter zu identifizieren?

Rechtsmediziner schätzen, dass ca. 1.200 Fälle von Mord oder Totschlag jedes Jahr unentdeckt bleiben. Denn nicht immer ist auf den ersten Blick erkennbar, ob es sich bei einem Todesfall um ein Verbrechen handelt. Einige Ärzte führen die Leichenschau nur unzureichend durch, sodass schnell ein natürlicher Tod als Todesursache festgelegt wird. Warum ist das so? Xenius folgt der Spur und zeigt die Arbeit der Spurensicherung.

Weitere Informationen Unterwegs mit den Einbrecher-Jägern Die Spezial-Ermittler Stefan Reyers und Oliver Schlenther wollen Einbrüche in Stormarn aufklären. Die Spurenexperten wissen: Gründliche Spurensuche ist der einzige Weg, die Täter zu finden. mehr Morddeutschland Morddeutschland: Norddeutsche Kriminalfälle Morddeutschland Das Format Morddeutschland rückt spannende Mordfälle aus Norddeutschland in den Fokus. Im Mittelpunkt stehen die kreativen Ermittlungsmethoden, die zur Aufklärung führten. mehr Mit Pinsel und Mundschutz auf Einbrecherjagd Je früher es dunkel wird, desto mehr Einbrüche gibt es in Schleswig-Holstein - vor allem im Süden des Landes. Waren Einbrecher am Werk, beginnt die Arbeit von Spurensicherer Christian Nehl. mehr

Dieses Thema im Programm: Arte | Xenius | 21.07.2020 | 16:50 Uhr