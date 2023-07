Kebab: Schummelei am Dönerspieß Stand: 06.07.2023 10:59 Uhr Döner Kebab ist der Klassiker unter den Fastfood-Gerichten. Doch ist im Kalbsdöner nur Kalb drin? Darf im Dönerspieß auch anderes Fleisch verarbeitet werden?

Döner ist in Deutschland als Fastfood sehr beliebt. Viele essen ihren Döner Kebab am liebsten mit Zwiebeln und Salat. Andere bevorzugen ihren Döner Kebab mit Tzatziki oder scharfer Soße. Doch ist im Kalbsdöner nur Kalb drin? Und im Geflügeldöner nur Geflügel? Und wenn nicht, wird das ausreichend gekennzeichnet, wenn zum Beispiel andere Tierarten, Paniermehl und Stärke mitverarbeitet werden?

Reporter Vincent Brügel hat Dönerbuden in Hamburg und in der Hochburg Berlin getestet. Er hat dort die am besten und die am schlechtesten bewerteten Dönerbuden im Stadtzentrum angesteuert und dort probiert. Außerdem hat er Proben vom Dönerfleisch des Döner Kebabs genommen und von einer Ernährungsexpertin untersuchen lassen, einen Profikoch gefragt, wie gutes Dönerfleisch aussehen sollte und er war dort, wo Dönerspieße gebaut werden. Das Ganze mit einem Ergebnis, bei dem er sich fragt: Dürfen die das?

Wir haben euch gefragt: Welche Dönerbude ist die beste Deutschlands? Die Ergebnisse der Umfrage findet ihr hier.

