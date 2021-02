Internet: So finden Sie den passenden Festnetz-Tarif Stand: 17.02.2021 15:00 Uhr Ein Festnetz-Anschluss ist die häufigste Methode, zu Hause das Internet zu nutzen. Bei der Wahl des passenden Tarifs kommt es vor allem auf das Nutzerverhalten an. Tipps zur Auswahl eines Anbieters.

Festnetz-Anschlüsse werden immer weniger zum Telefonieren genutzt, für einen schnellen Zugang zum Internet sind sie aber häufig unverzichtbar. Gerade in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling zeigt sich die Qualität und Zuverlässigkeit der Leitung. Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl des passenden Anschlusses ist die Leistung: Welche Datenmenge liefert er ins Haus? Gemessen wird sie in Megabit pro Sekunde, kurz Mbit/s. Einfache Anschlüsse bieten meist 16 Mbit/s, weitere verbreitete Stufen sind 32, 50, 100 und 200 Mbit/s. Schnelle Verbindungen bringen es auf mehr als 1.000 Mbit/s, also 1 Gigabit, kurz Gbit/s. Diese Werte kommen auch in vielen Tarifbezeichnungen vor.

Maximale Leistung selten zu erreichen

Allerdings lassen sich alle Anbieter im Kleingedruckten der Verträge ein Hintertürchen offen. Die genannten Werte gelten unter dem Vorbehalt "bis zu". In der Praxis werden sie häufig nicht erreicht und erst in den Erläuterungen zum Tarif stehen realistische Angaben sowie die vertraglich garantierte Mindestleistung. Sie liegt deutlich unter dem Spitzenwert. So garantiert die Deutsche Telekom in einem Tarif mit 16 Mbit/s als Minimum nur 6,304 Mbit/s. Erst wenn diese Marke unterschritten wird, erfüllt ein Anbieter den Vertrag nicht mehr.

Auch der Upload zählt

Die genannten Werte beziehen sich auf den Download, also das Empfangen von Daten. Eine zweite Größe ist der Upload, das Versenden. Die zugesagten Datenmengen für den Upload sind spürbar niedriger. Wer jedoch etwa an einer Videokonferenz teilnimmt, schickt auch viele Daten ins Netz, damit ihn andere Teilnehmer sehen und hören können. Ist die Upload-Rate zu niedrig, klappt das nicht.

Welche Geschwindigkeit ist notwendig?

Der passende Tarif hängt entscheidend von der Nutzung des Internets ab. Wer nur im Netz surft, Mails schreibt, kleine Fotos verschickt, einkauft und gelegentlich ein Video aus der Mediathek anschaut, kommt mit 16 Mbit/s gut aus. Selbst wenn zwei Personen gleichzeitig an zwei Computern aktiv sind, gibt es kaum Probleme. Ist die ganze Familie mit vier oder mehr Geräten gleichzeitig im Netz, kann es jedoch eng werden.

Streaming und große Downloads benötigen mehr Leistung

Gerade junge Menschen nutzen häufig Streaming-Dienste wie Netflix, um dort Filme zu sehen. Das belastet eine Datenleitung spürbar, wollen mehrere Personen gleichzeitig streamen, etwa in einer Wohngemeinschaft, sollte die Leitung mindestens 50 Mbit/s ins Haus liefern können. Auch der Download großer Datenpakete, etwa von Computerspielen oder anderer Programme wird mit einer langsameren Leitung zur Geduldsprobe. Wer seine Daten, Fotos und Videos in einer Cloud speichert, benötigt zusätzlich eine hohe Upload-Rate, um sie in angemessener Zeit versenden zu können.

Leistungen über 100 Mbit/s werden überwiegend für kommerzielle Anwendungen benötigt. Für private Internet-Nutzer bringen sie ein Plus an Komfort in Form höherer Geschwindigkeiten.

Nicht alle Gebiete gut versorgt

Allerdings stehen längst nicht alle Tarife und Leistungen an jedem Ort zur Verfügung. Besonders im ländlichen Raum gibt es häufig kein "schnelles Internet", denn die entsprechenden Leitungen fehlen oder nur ein Anbieter ist verfügbar. Vor dem Abschluss eines neuen Vertrags können Verbraucher auf der Website des Anbieters testen, welche Leistung am eigenen Wohnort zu erzielen ist. Überprüfen lassen sich diese Angaben kaum.

Übertragungsrate online prüfen

Erst wenn die Leitung steht, können Kunden prüfen, was bei ihnen ankommt. Dazu bietet unter anderem die Bundesnetzagentur einen kostenlosen Online-Test, der die tatsächliche Datenübertragungsrate eines Internetzugangs im Down- und Upload ermittelt. Der Test bietet allerdings nur eine Momentaufnahme, denn die Leistung eines Anschlusses kann erheblich schwanken. Sind viele Menschen in der Nachbarschaft gleichzeitig im Netz, kann die zentrale Leitung an ihre Grenzen kommen und die Leistung sinkt für alle Nutzer.

Mangelhafte Leistung protokollieren

Wer dauerhaft oder wiederholt und zu verschiedenen Tageszeiten niedrigere Übertragungsraten misst als vertraglich vereinbart, sollte dies protokollieren. Dann kann er dem Anbieter eine schriftliche Beschwerde mit der Forderung schicken, die Leistung zu erhöhen. Verbessert sie sich nicht, bleibt als nächster Schritt, den Vertrag zu kündigen. Lehnt der Anbieter das ab, etwa mit Hinweis auf die vereinbarte Laufzeit, muss der Kunde vor Gericht ziehen.

Laufzeiten der Verträge beachten

In jedem Fall können Nutzer ihren Vertrag zu den ursprünglich vereinbarten Terminen kündigen. Die Erstlaufzeit der meisten Verträge beträgt zwei Jahre. Danach verlängert sich der Vertrag häufig um jeweils ein Jahr. Die Kündigungsfrist kann bis zu drei Monate betragen. Die genauen Daten stehen im aktuellen Vertrag und dem Kleingedruckten. Wer beim Wechsel des Anbieters Probleme hat, etwa weil der Anschluss nicht wie vereinbart umgestellt wurde, kann sich an die Bundesnetzagentur wenden.

Dieses Thema im Programm: Markt | 15.02.2021 | 20:15 Uhr