Gummistiefel: Worauf ist bei Kauf und Pflege zu achten?

Wer keine nassen Füße will, braucht Gummistiefel. Zum Beispiel bei der Gartenarbeit oder im Wald. Es gibt viele unterschiedliche Modelle - je nach Einsatzzweck. Manche enthalten allerdings bedenkliche Schadstoffe.

Wer sich nur auf Straßen bewegt oder die Gummistiefel beim Segeln auf glatter Oberfläche an Deck trägt, kann auf ein besonders starkes Profil mit tiefen Rillen eher verzichten. Im Gelände dagegen ist ein rutschfestes Profil mit Vertiefungen unerlässlich. Je hügeliger der Untergrund, desto mehr Stabilität ist erforderlich. Das gewährleisten eine massive, robuste Sohle sowie ein starkes Profil.

Der Schaft sollte so hoch sein, dass er die gesamte Wade bedeckt. Insbesondere beim Einsatz im Wasser verhindert ein ausreichend hoher Schaft, dass Nässe in die Stiefel rinnt. Ist der Schaft weit genug, kann außerdem die Hose in den Stiefel gesteckt werden - als zusätzlicher Schutz.

Gummistiefel lieber eine Nummer größer kaufen

Gummistiefel werden entweder aus Natur- oder Synthetikkautschuk oder einer Kunststoffmischung aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt. So erhält der Schuh seine übliche gummiartige Konsistenz, ist zugleich wasserfest und auch weich und anschmiegsam.

Das Fußbett sollte bei Gummistiefeln gut gedämpft sein und der Schuh allgemein einen bequemen Tragekomfort bieten: Hier hilft nur an- und ausprobieren. Es ist empfehlenswert, den Schuh eine Nummer größer als die eigentliche Schuhgröße zu kaufen, damit noch ein extra Paar dicke Socken hineinpasst. Wenn vorne etwas "Luft" im Schuh ist, friert man außerdem nicht so schnell, da der zusätzliche Platz im Stiefel wärmeisolierend wirkt.

Allerdings sollte der Gummistiefel trotzdem noch ausreichend eng sitzen, sodass sich die Ferse beim Tragen nur anhebt, aber nicht komplett löst. Sonst besteht die Gefahr, aus dem Schuh herauszurutschen - und insbesondere im Wasser oder Schlamm mit dem Schuh stecken zu bleiben.

Achtung vor Weichmachern und Phthalaten im Gummistiefel

In früheren Tests der Zeitschrift "Ökotest" (2015, 2018) enthielten einige der untersuchten Schuhe PAK, also polyaromatische Kohlenwasserstoffe. Das sind Weichmacher-Öle, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein und die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Acht PAK sind seit Ende 2015 gemäß der Chemikalienverordnung REACH-V oberhalb eines Grenzwertes von 1 mg/kg verboten.

Allerdings gibt es noch keinen allgemeinen Grenzwert für andere Weichmacher, sogenannte Phthalate, die ebenfalls eingesetzt werden können, um einen Gummistiefel weich und anschmiegsam zu machen. Phthalate können zu Leberschäden und Störungen des Hormonsystems führen sowie die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Einen Grenzwert gibt es nur für einige Phthalate in Kinderspielzeug und Babyartikeln.

Um sich bestmöglich zu schützen, empfiehlt es sich, niemals barfuß in möglicherweise chemikalienbelastete Gummistiefel zu steigen, sondern immer möglichst viel Stoff zwischen Haut und Schuh zu bringen.

Schutz vor besorgniserregenden Stoffen in Gummistiefeln

Das Umweltbundesamt bietet die App Scan4Chem an, mit der Verbraucher eine Anfrage an den Hersteller zu einem Produkt stellen können, ob besonders besorgniserregende Stoffe enthalten sind. Allerdings: "Nur etwa 45 % der Anfragen an Firmen werden beantwortet, wobei die Antworten zum Teil unzureichend sind", heißt es zum bisherigen Erfolg.

Das Umweltbundesamt rät Verbraucherinnen und Verbrauchern jedoch, die App und seine Möglichkeiten trotzdem zu nutzen. Viele Anfragen seien an klares Signal an die Unternehmen, das "Antwortverhalten zu verbessern und führen dazu, dass mehr Informationen in die Datenbank hochgeladen werden."

Gummistiefel richtig pflegen - Schweißfüße vermeiden

In der Regel reicht lauwarmes Wasser oder Seifenwasser, um einen Gummistiefel von Schmutz und Schlamm zu befreien, dazu ein weicher Schwamm oder eine Bürste - je nach Hartnäckigkeit der Verschmutzung.

Weil die meisten Gummistiefel - ihrem Zweck nach - komplett wasserdicht sind, sind sie nicht atmungsaktiv. Sie lassen Wasser weder rein noch raus. Dadurch schwitzen viele Menschen in Gummistiefeln. Sie sollten daher nicht zu lange getragen werden und nur, wenn es wirklich nötig ist. Als Alltagsschuhe sind sie nicht zu empfehlen.

Gelegentlich können die Stiefel mit speziellen Desinfektions- und Pflegesprays behandelt werden, auch von innen. Mit Natron kann man sich auch ein Schuh-Spray selbst herstellen. Gummistiefel sollten außerdem stets gut ausgelüftet werden.

