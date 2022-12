Fragen & Antworten zum Härtefallfonds für Heizen mit Öl, Flüssiggas, Briketts & Pellets

Es sollen diejenigen Privathaushalte unterstützt werden, die in diesem Jahr mehr als das Doppelte (des Durchschnittspreises des Vorjahres) für sogenannte alternative nicht leitungsgebundene Brennstoffe wie zum Beispiel Öl-, Flüssiggas-, Brikett- oder Pelletrechnungen bezahlt haben. Um die Hilfen beantragen zu können, muss die Rechnung bis zum 1. Dezember 2022 erstellt worden sein.

Die Hilfe richtet sich an jene, die im Jahr 2022 mehr als das Doppelte für sogenannte alternative nicht leitungsgebundene Brennstoffe wie zum Beispiel Öl-, Flüssiggas-, Brikett- oder Pelletrechnungen bezahlt haben. Um die Hilfen beantragen zu können, muss die Rechnung bis zum 1. Dezember 2022 erstellt worden sein. Rechnungen über Öl, Pellets oder Briketts können nach diesem Stichtag nicht mehr eingereicht werden. Nötig ist außerdem eine eidesstattliche Erklärung zur Bestätigung der Brennstoffrechnung. Bei Mietern in Mehrparteienwohnhäusern mit entsprechenden Heizungsanlagen muss eine Erklärung der Vermieterseite eingereicht werden, die die Weitergabe an Mieter garantiert.