FFP2-Masken: Wirksamer Schutz vor Corona

Ihre volle Schutzwirkung können FFP2-Masken nur erreichen, wenn die gesamte ein- und ausgeatmete Luft durch die Maske strömt. Dazu müssen die Ränder der Maske dicht am Gesicht anliegen. Ein formbarer Nasenbügel, der eng an die Nase gedrückt werden muss, sorgt dort für guten Sitz. Wenn die Maske gut anliegt, bewegt sie sich beim Atmen. Ein Bart schränkt die Funktion der Maske deutlich ein, da die Luft zwischen den Haaren durchströmen kann. Woran Verbraucher erkennen können, ob eine Maske gut und dicht sitzt, erklärt die Stiftung Warentest .

FFP2-Masken halten deutlich mehr kleinste Teilchen in der Atemluft, sogenannte Aerosole, zurück, darunter auch Coronaviren. Die Masken bestehen aus mehreren Lagen dichter Filtermaterialien. So schützen sie die Träger selbst und Menschen in ihrer Nähe vor Ansteckung. Einfache Masken können Coronaviren kaum zurückhalten, sondern nur ihre Verteilung reduzieren. Sie schützen in erster Linie andere Menschen, kaum die Träger selbst.