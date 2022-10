Essen zum Mitnehmen: Weniger Müll durch Mehrweg-Geschirr mit Pfand Stand: 17.10.2022 13:23 Uhr In Deutschland fallen etwa 2,8 Milliarden Kaffeebecher und 3,8 Milliarden Einweg-Essensboxen pro Jahr an. Eine Lösung für das Müllproblem: Mehrweg-Pfand-Geschirr, das immer mehr Gastronomen anbieten.

von Anneke Müller

Einwegbesteck und -geschirr aus Plastik dürfen seit dem 3. Juli 2021 EU-weit nicht mehr produziert werden. Doch dieses Gesetz hat die Müllberge bisher kaum schrumpfen lassen. Stichproben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in Berlin haben ergeben, dass mehr als 90 Prozent der besuchten Imbisse weiterhin verbotene Einweg-Plastikprodukte anbieten.

Umwelt- und Verbraucherverbände kritisieren außerdem eine Verlagerung auf alternative Materialien wie Graspapier, Pappe oder Zuckerrohrfasern. Ökologisch sei damit nicht viel gewonnen, da diese Materialien eine schlechtere Ökobilanz haben, als viele Unternehmen den Kundinnen und Kunden suggerieren.

Fast-Food-Ketten halten an Einwegverpackungen fest

Insbesondere große Kaffee- und Fast-Food-Ketten wie Starbucks, McDonald's oder Burger King, die zu den Hauptverantwortlichen für die Einweg-Müllberge gehören, halten in weiten Teilen am bisherigen Wegwerfmodell fest, statt auf umweltfreundlicheres Mehrweggeschirr zu setzen.

Mehrweg-Pfandsysteme müssen ab 2023 angeboten werden

Ab Januar 2023 gilt aber auch für sie ein neues Verpackungsgesetz in Deutschland: Wenn ein Gastronomiebetrieb Einwegverpackungen mit Kunststoffanteilen anbietet, muss er gleichzeitig auch eine Mehrweg-Option für seine Kunden bereithalten.

Essensboxen zum Wiederverwenden: Zwei Systeme im Vergleich

Während Mehrwegsysteme für Getränkebecher laut Untersuchungen der Deutschen Umwelthilfe insbesondere in Tankstellen bereits gut funktionieren, steht die Verwendung wiederverwendbarer Essensboxen noch am Anfang. Aber die Zahl der Gastronomen, die Essen to go in Mehrwegbehältnissen anbieten, wächst stetig. Dabei haben sich zwei unterschiedliche Systeme etabliert:

Pfandbecher und -teller: Die Kundinnen und Kunden erhalten gegen einen Pfandbetrag zu ihrem bestellten Essen oder Getränk eine Mehrwegschale oder Mehrwegbecher dazu. Abgegeben werden kann das Geschirr nicht nur in dem Restaurant, in dem es gekauft wurde, sondern deutschlandweit bei allen teilnehmenden Restaurants und Imbissen. Auch einige Bio-Supermärkte bieten solche Mehrwegbehälter an. Die Gastronomen reinigen die Mehrwegbehälter wie ihr normales Geschirr in der Spülmaschine und führen sie wieder dem Pfandkreislauf zu. Das Pfand für einen Teller oder eine Schüssel liegt meist bei etwa fünf Euro, das für einen Becher bei ein bis zwei Euro.

Angebot an Mehrweggeschirr steigt mit Nachfrage

Grundsätzlich gilt: Je mehr Restaurants, Imbisse oder Bäckereien sich an solchen Mehrweg-Pfandsystemen beteiligen, desto einfacher wird die Rückgabe. Das schafft für Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Anreiz, sich für einen Mehrwegbehälter statt für eine Einwegverpackung zu entscheiden. Eine erhöhte Nachfrage nach Pfandsystemen kann Restaurantbetreibende außerdem dazu bewegen, sich dem Mehrweg-System anzuschließen.

