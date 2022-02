Elektroauto gebraucht kaufen: Darauf kommt es an Stand: 11.02.2022 10:32 Uhr Elektroautos boomen auch bei Gebrauchtwagen: Sie sind in Autobörsen bereits gut vertreten, junge Gebrauchte aber oft zu teuer. Ältere E-Autos sind deutlich preiswerter. Das sollten Verbraucher beim Kauf beachten.

von Claudius Maintz

Das Angebot an gebrauchten Elektroautos ist zuletzt gewachsen. Ein Grund: Viele E-Auto-Erstbesitzer haben ihr Fahrzeug in den vergangenen zwei Jahren lieber geleast - vor allem aus Angst vor einem zu hohen Wertverlust der noch vergleichsweise jungen Technologie. Diese Leasing-Rückläufer kommen nach und nach auf den Markt. Gebrauchte Elektroautos werden also zunehmend attraktiv. Aber es gilt wichtige Punkte zu beachten, wenn der nächste Gebrauchtwagen ein E-Auto sein soll - ganz besonders, was den Akku angeht.

Checkliste für gebrauchte E-Autos: Reichweite, Akku, Ladeplatz

Gebrauchte Elektroautos finden sich in fast allen Gebrauchtwagenbörsen. Vor dem Kauf sind folgende Punkte zu klären:



Welchen täglichen Aktionsradius habe ich im Alltag, welche Reichweite benötige ich dafür?

Ist auf dem Akku noch Garantie ? In der Regel sind es etwa acht Jahre.

Wie hoch ist die Ladeleistung an normalen Wechselstrom-Ladeboxen- und -säulen? Sie kann zwischen 3,7 und 22 Kilowatt variieren - je nachdem, wie viele Wechselstrom-Phasen das Auto aufnehmen kann.

Kann ich beim Arbeitgeber oder zu Hause laden ? Wer auf öffentliche Ladesäulen angewiesen ist, zahlt unter Umständen sogar mehr an Energiekosten als für ein Auto mit Verbrennungsmotor.

Ist eine Mietbatterie an Bord des gekauften Autos? Dieses Modell (Auto kaufen, Akku mieten) haben vor allem französische Hersteller bei E-Autos der ersten Generation angeboten, um den Kaufpreis niedrig zu halten. Hier fallen zwar monatliche Mietkosten an den Hersteller an, er trägt aber in der Regel auch das Risiko eines Akku-Defekts.

Fragen Sie den Vorbesitzer nach Batterieschäden und -reparaturen . Sind diese vorhanden, im Kaufvertrag vermerken.

. Sind diese vorhanden, im Kaufvertrag vermerken. Nach dem Fahrprofil erkundigen: Häufiges Schnellladen kann den Akku schädigen, ebenso wie rasante Autobahnfahrten. Das Problem: In den Akku lässt sich nicht hineinschauen, weil die meisten Hersteller die zum Auslesen der noch vorhandenen Batteriekapazität notwendigen Daten unter Verschluss halten.

Elektroauto-Kaufprämie auch für Gebrauchtwagen

Auch Gebrauchte mit Elektroantrieb sind grundsätzlich förderfähig - allerdings nur, wenn der staatliche Zuschuss nicht schon beim Erstkauf geflossen ist. Ob das bei einem angebotenen Gebrauchtwagen der Fall ist, geht aus vielen Auto-Annoncen nicht unmittelbar hervor. Dabei dürfte das für viele Interessenten die entscheidende Frage sein: Bis zu 5.000 Euro staatliche Förderung für junge Gebrauchte sind möglich - sofern das Fahrzeug nach dem 4. November 2019 erstmalig und zwischen dem 3. Juni 2020 und dem 31. Dezember 2022 zum zweiten Mal zugelassen wurde oder wird.

Junge Gebrauchte oft deutlich teurer

Ohne Elektroauto-Kaufprämie ist der Preis für junge gebrauchte E-Autos meistens viel zu hoch. Sie liegen oft über dem Betrag, den der Neuwagenkäufer einmal abzüglich der Kaufprämie bezahlt hat. Grund hierfür: Der Wertverlust kann im ersten oder sogar zweiten Jahr niedriger als die Kaufprämie ausfallen. Beispiel: Ein E-Auto kostet neu 39.000 Euro. Durch die Kaufprämie von insgesamt 9.000 Euro sinkt der Anschaffungspreis auf 30.000 Euro. Verliert das Auto im ersten Jahr aber nur 6.000 Euro an Wert, lässt es sich immer noch für 33.000 Euro verkaufen. Unterm Strich bleibt damit sogar ein Gewinn von 3.000 Euro.

E-Autos der ersten Generation sind günstig

Wer ein Elektroauto für die Stadt sucht, kann allerdings auch ohne Förderung ein günstiges Modell finden: Elektro-Fahrzeuge der ersten Generation (etwa acht bis zehn Jahre alt) mit geringer Reichweite sind teilweise für deutlich weniger als 10.000 Euro zu haben. Der Radius der heute technologisch veralteten Antriebsbatterien liegt allerdings nur bei 100 bis 150 Kilometern. Die andere Seite der Medaille: Die Kilometerstände sind gerade wegen des geringen Aktionsradius oft niedrig.

E-Autos: Weniger Verschleiß, aber teure Reparaturen

Reparaturen von Elektroautos sind seltener als bei Autos mit Verbrennungsmotor. In den E-Autos sind weniger Verschleißteile verbaut. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass Elektroautos in der Werkstatt trotzdem schnell wesentlich teurer werden können, als Benziner oder Diesel. Das hat eine Untersuchung der Allianz ergeben. So kosten Schadensreparaturen reiner E-Autos - zum Beispiel nach einem Unfall - etwa 30 Prozent mehr, als bei Verbrennern. Grund sind die strengen Vorgaben der Hersteller bei den Reparaturen.

