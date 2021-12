Stand: 30.12.2021 12:32 Uhr Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!

Ausgelassene Partys und große Feuerwerke wird es Corona-bedingt zum zweiten Mal hintereinander beim Jahreswechsel nicht geben. Dennoch stoßen die Menschen natürlich weltweit um Mitternacht auf ein hoffentlich gutes neues Jahr 2022 an. Wir stimmen Sie mit dem Silvesterklassiker "Dinner for One" ein. Außerdem finden Sie auf dieser Seite: Geschichtliches, Wissenswertes und viele Tipps fürs neue Jahr.