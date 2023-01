49-Euro-Ticket: Wann kommt es und wo gilt es?

Das genaue Startdatum des 49-Euro-Tickets ist auch nach der Einigung von Bund und Ländern im Dezember weiter unklar. Nach dem Willen der Länder soll es im April kommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing nannte den 1. Mai 2023 als spätesten Starttermin. Von einem Start zum 1. Mai sprach Bettina Wiest, Vorständin der Bremer Straßenbahn AG im Regionalmagazin buten un binnen. Das notwendige Gesetz werde voraussichtlich erst Ende März den Bundesrat passieren. Die Bundesländer und Verkehrsbetriebe müssen viele Details der Umsetzung noch klären. Wiest zufolge ist die größte Schwierigkeit die deutschlandweite Verteilung der Einnahmen aus dem Ticket-Verkauf. Bund und Länder wollen die tatsächlich entstehenden Kosten für das Deutschlandticket je zur Hälfte übernehmen. Es wird mit Gesamtkosten von mindestens drei Milliarden Euro gerechnet.

Ja, das 49-Euro-Ticket gilt deutschlandweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Ein Beispiel: Mit einem in Hamburg beim Hamburger Verkehrsverbund gekauften Ticket dürfen auch Regionalbahnen in Bayern oder die U-Bahn in Berlin genutzt werden. Auch auf den Hamburger Hafenfähren und den Fähren der Kieler Fördeschifffahrt wird das Ticket akzeptiert. Nicht eingeschlossen sind Fähren zu den schleswig-holsteinischen Nordsee-Inseln sowie Fernverkehrs-Züge wie ICE, IC oder EC.

Neben einem deutschlandweit gültigen Ticket kann es auch länderspezifische Tickets geben. Berlin hatte nach dem 9-Euro-Ticket ein 29-Euro-Monatsticket beschlossen, das seit Oktober im Abo erhältlich ist und bis Ende März nur in Berlin gilt. In Niedersachsen plant die neue Landesregierung ein landesweites Ticket für 29 Euro im Monat für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende. Stralsund will ein 9-Euro-Ticket für alle Einwohner einführen.

Das Deutschlandticket soll es digital in einem monatlich kündbaren Abonnement geben. Ob es auch im Papierformat am Fahrkarten-Automaten zu kaufen sein wird, ist noch unklar. Darüber entscheiden die Länder und Verkehrsverbünde. Das 9-Euro-Ticket war am Automaten und in den Kundenzentren der Nahverkehrsverbünde und der Deutschen Bahn erhältlich, außerdem über die Apps und die Internetseiten der Verkehrsbetriebe sowie über die Bahn-App DB Navigator. Beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) kann das 49-Euro-Ticket schon vorbestellt werden. Bereits bestehende Abos werden automatisch angepasst, sobald das neue Ticket startet.

Das neue Deutschlandticket ist zwar deutlich teurer als neun Euro im Monat, dürfte sich aber für viele Verbraucherinnen und Verbraucher trotzdem lohnen. Wer ein Jahresabo für Bus und Bahn im Stadtgebiet von Hannover hat, zahlt beispielsweise 59,80 Euro im Monat. Wer dafür künftig das 49-Euro-Ticket nutzen kann, würde jährlich rund 130 Euro sparen. Mit einem Abo für die drei Tarifzonen A, B und C zahlt man 97,80 Euro im Monat und hätte mit dem neuen Ticket 585 Euro Ersparnis im Jahr.