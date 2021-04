Fischerhude: Idyllisches Künstlerdorf bei Bremen Stand: 29.04.2021 12:52 Uhr Kopfsteinpflaster-Gassen, Fachwerkhäuser, romantische Garten-Cafés und kleine Holzbrücken die über die Wümme und ihre Nebenarme: Das hübsche Dorf Fischerhude ist ein attraktives Ausflugsziel.

Traditionell leben und arbeiten in dem kleinen Ort östlich von Bremen viele Künstler. Hinter altem Fachwerk verbergen sich Galerien, Ateliers und Kunstwerkstätten. Bereits 1908 zog es den bekannten Maler Otto Modersohn aus Worpswede hierher. Ein Museum in einer ehemaligen Scheune am Rande des Dorfes ist ihm gewidmet und zeigt eine wechselnde Auswahl seiner Werke. Einen Besuch wert ist auch das Heimathaus Irmintraut in einem alten Fachwerkbauernhaus. Es zeigt Gegenstände, Möbel und Trachten der bäuerlichen Welt des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.

Entdeckungstouren zu Fuß und mit dem Rad

Felder, Wiesen, Koppeln und die Wümme mit ihren Nebenarmen prägen das Umland von Fischerhude. Gut ausgeschilderte Spazierwege laden zu Wanderungen durch das Naturschutzgebiet Wümmewiesen ein, in dem seit einigen Jahren wieder Kraniche leben. Die Gegend ist zudem ideal zum Radfahren, das Fahrradwegenetz ist sehr gut ausgebaut. So führt unter anderem der Radfernweg Hamburg - Bremen durch den Ort. Lohnend ist auch eine Tour in das rund 17 Kilometer entfernte Künstlerdorf Worpswede.

Ausflug ins Teufelsmoor

Empfehlenswert ist außerdem ein Ausflug in das rund 25 Kilometer entfernte Teufelsmoor. Da der größte Teil des Moores unter Naturschutz steht, sollten Besucher an einer Führung teilnehmen. Die Biologische Station Osterholz bietet regelmäßig Erkundungstouren zu Fuß oder per Fahrrad an. Ab Worpswede können Besucher auch den Moorexpress nehmen. Diese historische Moorbahn verkehrt an den Sommerwochenenden regelmäßig zwischen Stade und Bremen und nimmt auch Räder mit (Rerservierung empfohlen).

Karte: Fischerhude und das Teufelsmoor

Weitere Informationen Worpswede: Lieblingsort der Künstler Museen, Ateliers und Galerien: Das Örtchen Worpswede bei Bremen steht für Kunst und Kultur. Namhafte Künstler haben dort am Teufelsmoor gelebt und ihre Spuren hinterlassen. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.04.2021 | 19:30 Uhr