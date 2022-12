Pferdemuseum in Verden: Die Welt der Pferde erleben Stand: 22.12.2022 14:42 Uhr Das Deutsche Pferdemuseum zeigt die spannende Kulturgeschichte der Tiere. Neben einem Fotoarchiv und einer Bibliothek bietet es auch wechselnde Sonderausstellungen.

Auf dem Kutschbock die Leinen in die Hand nehmen, die Umwelt mit Pferdeaugen betrachten, den Seitsitz im Damensattel probieren oder einen gemütlichen virtuellen Spazierritt über die Verdener Rennbahn unternehmen: Im Deutschen Pferdemuseum können Besucher die Entwicklung des Pferdes von vor 55 Millionen Jahren bis zum heutigen Reitsport mit allen Sinnen erleben. Das in den 1920er-Jahren gegründete Museum ist in der ehemaligen, klassizistischen Kavalleriekaserne von 1831 unmittelbar neben dem Bahnhof in Verden angesiedelt.

Kinderstationen, Fotoarchiv und Museumsbibliothek

Unter den Ausstellungsobjekten finden sich ein Modell des Urpferdes in Originalgröße, historische Reit- und Fahrausrüstungen, Gemälde, Skulpturen sowie der Nachlass von Josef Neckermann, einem der bekanntesten deutschen Dressurreiter. Spezielle Kinderstationen machen den Besuch auch für jüngere Gäste spielerisch erlebbar. Das Deutsche Pferdemuseum bietet zudem ein museumspädagogisches Programm für Gruppen sowie für Schulen und Kindergärten an. Zum Museum gehören auch ein umfangreiches Fotoarchiv und eine Bibliothek mit 18.000 Titeln vom frühen 16. Jahrhundert bis heute. Die modernen Pferde- und Reitbücher lassen sich in der benachbarten Stadtbibliothek ausleihen.

Sonderausstellungen - Die besten Naturfotos aus Europa

Das Deutsche Pferdemuseum zeigt regelmäßig wechselnde Ausstellungen, etwa die alljährlich prämierten Fotos des Wettbewerbs "Europäischer Naturfotograf des Jahres 2022". Die mehr als 80 Fotografien lassen sich noch bis 5. März 2023 bestaunen. Die farbintensiven Bilder gewähren einzigartige Einblicke in die Natur und dokumentieren faszinierende Szenen aus der Tier- und Pflanzenwelt. Sie führen die Besucher zum Beispiel in den Urwald, in die Arktis, unter Wasser und auf feuerspuckende Vulkane.

Deutsches Pferdemuseum e.V. Holzmarkt 9

27283 Verden

Tel.: (04231) 807-140



Weitere Informationen auf der Website des Museums

