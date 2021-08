Watt und Meer erleben im Multimar Wattforum Stand: 05.08.2021 11:12 Uhr Winzige Seepferdchen, räuberische Katzenhaie und gigantische Wale: Das Multimar Wattforum in Tönning zeigt einen Lebensraum, der Nordsee-Urlaubern meist verborgen bleibt.

Mitmachstationen, Aquarien, Modelle sowie Hunderte lebende Tiere und Pflanzen lassen die Besucher in die faszinierende, einzigartige Welt der Nordsee und des Wattenmeers abtauchen.

Fischfütterungen im Großaquarium

In 37 Aquarien lassen sich zahlreiche Nordseebewohner aus unmittelbarer Nähe beobachten. Sie zeigen anschaulich die Artenvielfalt dieses Lebensraums sowie der Binnengewässer Schleswig-Holsteins. Hauptattraktion ist ein Großaquarium, in dem sich Seelachs, Kabeljau und Stör hinter einer sechs mal sechs Meter großen Panoramascheibe tummeln. Ein Taucher füttert die Fische an zwei Tagen in der Woche (April-Okt.: Mo und Fr, Nov.-März: Mo und Do, jeweils 14 Uhr) und beantwortet über ein Mikrofon Fragen der Besucher.

Wattbewohner hautnah erleben

Weitere Becken widmen sich den speziellen Lebensbedingungen im Wattenmeer. So ist etwa zu sehen, wie die Tiere mit den Gezeiten leben, sich bei Beginn der Ebbe eingraben, um bei Flut wieder aktiv zu werden. Im Brandungsbecken wiederum können Besucher selbst Wellen erzeugen und das Verhalten der Seesterne, Muscheln, Krebse und Seeigel in dieser rauen Meereszone verfolgen.

Kinder können in einen gläsernen Tunnel krabbeln und dort die Brandung unter Wasser direkt miterleben. Weitere Becken zeigen unter anderem Jungfische, die in freier Natur in den Prielen des Wattenmeeres aufwachsen. Zu sehen ist auch eine Miesmuschelbank, in der sich die Muscheln mit ihren feinen Klebefäden an Steinen festhalten und Seesterne versuchen, sie zu knacken.

Mitmachstationen für große und kleine Forscher

Spielerisches Entdecken, Beobachten und Erforschen stehen im Wattforum im Vordergrund. Besonders bei Kindern beliebt sind Mitmachstationen wie die Dünenmaschine, die zeigt, welche Kräfte die Küstenlinien formen, oder ein Liegefahrrad, auf dem Besucher ihre Geschwindigkeit mit der einer Strandkrabbe messen können.

Seepferdchen - seltene Nordseebewohner

Eine Kostbarkeit des Multimar Wattforums verbirgt sich in zwei der kleineren Becken. Dort wohnen die Seepferdchen. Die kleinen Tiere gelten in der Nordsee als nahezu ausgestorben. Ins Wattenmeer werden sie heute nur noch von Zeit zu Zeit aus dem Ärmelkanal abgetrieben, haben dort aber keine Chance zu überleben. Im Wattforum fühlen sich die Tiere, bei denen die Männchen die Jungen austragen und zur Welt bringen, dagegen sehr wohl. Obwohl die Aufzucht als sehr schwierig gilt, bekommen sie dort regelmäßig Nachwuchs.

Whale Watching ganz bequem

Sehenswert ist auch die Walausstellung, die unter anderem ein mehr als 17,5 Meter langes Pottwal- und ein rund sechs Meter langes Zwergwalskelett zeigt. Über das Leben der Meeressäuger sowie über den einzigen im Wattenmeer heimischen Wal, den Schweinswal, informieren zehn Themenkammern. Auf einer "Liegewiese" können die Besucher im Anschluss entspannen und Erzählungen über das Meer lauschen.

Sommerliche Exkursionen und nächtliche Führungen

Das Multimar Wattforum ist zugleich das größte Informationszentrum für den Nationalpark Wattenmeer in Schleswig Holstein. Zu seinen Angeboten zählen im Sommerhalbjahr auch Schifffahrten in den Nationalpark, etwa zu den Seehundsbänken oder den Halligen. Im Winterhalbjahr bietet das Multimar Wattforum einmal monatlich Nachtführungen zu den Aquarien an. Ein Mitarbeiter zeigt den Besuchern die über Tag meist im Verborgenen lebenden nachtaktiven Tiere.

Multimar Wattforum Dithmarscher Str. 6a

25832 Tönning

Tel. (04861) 962 00



Öffnungszeiten:

täglich außer am 24. Dezember: 10-17 Uhr

Aktuelle Eintrittspreise auf der Website des Multimar Wattforums

