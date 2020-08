Stand: 26.08.2020 16:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Alte Rassen im Tierpark Nordhorn erleben

"Familienzoo im Grünen" nennt sich der Tierpark Nordhorn, der in der Nähe der niederländischen Grenze in der Grafschaft Bentheim liegt. Ein Schwerpunkt sind vom Aussterben bedrohte regionale Haustierrassen wie Bunte Bentheimer Schweine, Twentse Landgänse, Bentheimer Landschafe oder Galloway Rinder. Sie alle haben auf dem historischen Vechtehof, einem kleinen bewirtschafteten Bauernhof auf dem Zoogelände, eine Heimat gefunden. Ein historisches Gasthaus und ein etwa 350 Jahre altes Heuerhaus - in diesen Gebäuden lebten früher die Bediensteten eines Bauernhofs - ergänzen das kleine Museumsdorf.

Wölfe, Wildkatzen und Waldbisons

Neben den Haustieren sind im Tierpark Nordhorn auch europäische Wildtiere wie Seehunde, Wölfe und Wildkatzen zu finden. Wappentier des Tierparks ist das Waldbison. Einst bevölkerten Millionen dieser Tiere Nordamerika. Heute leben nur noch wenige Tausend dieser mächtigen Vierbeiner in freier Wildbahn, die Art gilt als gefährdet. Auch in deutschen Zoos trifft man sie selten. In Nordhorn lebt eine Gruppe dieser Tiere in einem großen Gehege.

Leoparden und Kängurus

Tierpark Nordhorn Heseper Weg 110

48531 Nordhorn

Tel. (05921) 71 20 00



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Tierparks

Auch Exoten aus verschiedenen Kontinenten sind in Nordhorn zu Hause. Aus Afrika stammen Marabus, Strauße und Steppenzebras, aus Asien die seltenen Nordpersischen Leoparden, aus Südamerika die Alpakas. Auch Tiere aus Australien sind in Nordhorn zu finden: Australische Bennettkängurus leben ebenso in einem begehbaren Wiesengehege.

Auf Führungen erhalten die Besucher detaillierte Einblicke in das Leben der Tiere. Wer den Tieren noch näher kommen möchte, kann für einige Stunden als Tierpfleger mitarbeiten.

Für Kinder gibt es zwei Spielplätze im Freien sowie einen Indoorspielplatz. Sehr beliebt ist auch der Streichelzoo am Vechtehof mit Zwergziegen, Schafen und Ferkeln.

Karte: Tierpark Nordhorn

Weitere Informationen "Fietsen" in der Grafschaft Bentheim Zum Radfahren, dort auch Fietsen genannt, ist die Grafschaft Bentheim ideal. 1.200 Kilometer Radwege führen durch historische Städte und schöne Natur bis in die Niederlande. mehr Tierische Weltreise im Zoo Osnabrück Affen und Löwen, Papageien und Fische: Im Osnabrücker Zoo leben rund 3.600 Tiere aus allen Teilen der Welt. Der Schwerpunkt liegt auf Afrika und Südamerika. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 16.04.2017 | 09:50 Uhr