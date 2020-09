Stand: 09.09.2020 17:59 Uhr - NDR Fernsehen

Meerestiere erleben im Aquarium Geomar Kiel

Wer sich für die Unterwasserwelt interessiert, ist im Aquarium Geomar in Kiel richtig. Es bietet in 15 Schaubecken Einblicke in Flora und Fauna von Nordsee, Ostsee, Mittelmeer und tropischer Gewässer. Besucher können in den Becken Fische, Krebse, Korallentiere und viele andere Lebewesen aus nächster Nähe genau studieren.

Zu sehen gibt es unter anderem Anemonenfische, Heringe, Seewölfe, Dorsche, Seepferdchen und Tintenfische. Besonderer Pluspunkt: Der Eintritt ist mit 3 Euro (Kinder und Jugendliche ab sechs Jahre 2 Euro, Familienkarte 9 Euro) sehr günstig.

Seehunde im Außengehege

Eine besondere Attraktion sind die Seehunde, die in einer großzügigen Außenanlage leben und regelmäßig öffentlich gefüttert werden. Das Aquarium gehört zum Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Es bietet auch Führungen an - sowohl für Schulen und Kindergärten als auch für private Gruppen. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Aquarium Geomar Düsternbrooker Weg 20

24105 Kiel

Tel. (0431) 600 16 37

aktuelle Öffnungszeiten und Infos auf der Website des Aquariums

Karte: Kieler Förde

