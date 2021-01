Stand: 21.06.2019 14:59 Uhr Tuchmacher Museum: So entstehen Stoffe

Von der Wolle zum Stoff sind 18 Arbeitsschritte notwendig: Kämmen, Spinnen, Färben und Weben. Besucher des Tuchmacher Museums in Bramsche bei Osnabrück erleben, wie auf historischen Maschinen Stoffe entstehen. Beschauliche Museumsruhe herrscht dabei nicht, denn die Maschinen in einer ehemaligen Tuchfabrik laufen auf Hochtouren. An Sonn- und Feiertagen beginnt um 11 Uhr eine Führung, die etwa 90 Minuten dauert.

Betrieb endete 1972

Tuchmacher Museum Bramsche Mühlenort 6

49565 Bramsche

Tel. (05461) 945 10



aktuelle Öffnungszeiten und Eintritt siehe Website des Museums

Das Tuchmacher Museum befindet sich in den Gebäuden der Bramscher Tuchmacher-Innung, die ihre Arbeit 1972 einstellt hat. In den Räumlichkeiten des Museums finden zudem regelmäßig Konzerte sowie Ausstellungen zu Kunst oder historischen und technischen Themen statt. Außerdem gibt es einen Spielplatz, Gastronomie und Ruhezonen. Ein Rundweg über den Deich der Hase informiert über das Thema Wasserkraft.

VIDEO: Vom Schaf zum Pulli - Der Weg der Wolle (29 Min)

Kombination mit einer Radtour an der Hase

Ein Besuch in Bramsche lässt sich gut mit einem Ausflug in die Region und einem Abstecher zu einem weiteren Museum verbinden. Nur etwa zehn Kilometer sind es bis zum Museum und Park Kalkriese. Die Anlage erinnert an die Varusschlacht vor mehr als 2.000 Jahren und bietet Einblicke in die Welt der Germanen. Das Tuchmacher Museum liegt zudem direkt an den Fernradwegen Osnabrück-Bremen und der Hase-Ems-Tour sowie an ausgeschilderten Wanderwegen.

Karte: Tuchmachermuseum Bramsche

