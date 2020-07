Stand: 29.06.2020 12:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Park der Gärten: 1.000 Ideen für zu Hause

Rhododendren in jeder Form, so weit das Auge reicht: Das Ammerland im Nordwesten Niedersachsens ist ein Zentrum der Rhododendron-Zucht. Das milde Klima und der Moorboden bieten den Pflanzen ideale Bedingungen. So haben sich im Laufe der Jahrzehnte im Ammerland nicht nur zahlreiche Baumschulen angesiedelt, sondern es sind dort auch viele schöne Parkanlagen entstanden.

Mehr als 40 Mustergärten in einer Anlage

Eine von diesen ist der Park der Gärten in Bad Zwischenahn, dem touristischen Zentrum der Region. Dort wachsen zwar auch Rhododendren, aber nicht ausschließlich. Die Anlage ist Deutschlands größte Mustergartenanlage. 45 professionell gestaltete Gärten mit vielen besonderen Pflanzen bieten reichlich Anregungen für die Gestaltung des eigenen Grundstücks. Außerdem ist der Park im Sommer eine Schule im Grünen. Gartenliebhaber können sich Tipps von Experten holen. Wann beschneide ich Rosen? Wie bleiben Hortensien blau? Wie bekämpfe ich Nacktschnecken?

Attraktives Ziel auch für Naturfreunde

Park der Gärten Gartenkulturzentrum Niedersachsen

Elmendorfer Straße 40

26160 Bad Zwischenahn

Tel. (04403) 81 96-0



Öffnungszeiten:

bis 18. Oktober täglich ab 9.30 Uhr

Eintritt: 12 Euro

weitere Infos auf der Website des Parks

Im Sommer stehen die Rosen und Taglilien im Park in voller Blüte. Auch sonst ist der Park der Gärten ein interessantes Ziel für Naturfreunde. Ein zweieinhalb Kilometer langer Rundweg führt vorbei an verschiedensten Arten einheimischer und exotischer Pflanzen, einem großen Rhododendron-Park und einer Gehölzsammlung. Selbst bei großem Besucherandrang findet hier jeder eine ruhige Ecke - egal ob für ein Picknick mit der Familie oder einfach zum Entspannen. Außerdem finden im Park regelmäßig Veranstaltungen statt, etwa lange Abende mit Illumination oder Konzerte. Für Kinder gibt es zwei Spielplätze.

Karte: Parks im Ammerland

