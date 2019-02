Stand: 20.02.2019 09:13 Uhr

Biikebrennen: Wo die Feuer an der Nordsee lodern

Knisternde Feuer, Punsch und Grünkohl: Zahlreiche Gemeinden an der nordfriesischen Küste, auf Inseln und Halligen feiern am 21. Februar das traditionelle Biikebrennen. In der Abenddämmerung werden aufgeschichtetes Holz, Zweige und Bäume entzündet, meterhohe Flammen lodern in den Himmel.

Dutzende Orte laden zum Biikebrennen ein

Das Biikebrennen ist ein alter Brauch, aber auch die erste große touristische Veranstaltung des Jahres: Rund 60 Küsten- und Inselorte von St. Peter-Ording bis List auf Sylt rüsten sich mit Rahmenprogrammen und Pauschalangeboten. Touristen und Einheimische ziehen meist gemeinsam in einem Fackelzug von einem zentralen Treffpunkt zum Brennplatz. Wenn die Feuer erloschen sind, bieten zahlreiche Lokale das typische Biike-Gericht an: Grünkohl mit Fleisch, Wurst und Kartoffeln.

Hier lodern die Biikefeuer an der Nordseeküste

Biikefeuer brennen in fast allen Orten an der Küste und auf den Inseln Nordfrieslands. Eine Auswahl:

Orte Festland: Dagebüll, Hattstedt, Horstedt, Husum (Dockkoog und Schobüll), Klanxbüll, Neukirchen, Niebüll/Deezbüll, Nordstrand (Süderhafen), Simonsberg, Stollberg/Bordelum, St. Peter-Ording (Erlebnis-Promenade, St. Peter-Bad), Tetenbüll, Tönning (am Hafen), Westerhever

Die Veranstaltungen beginnen zwischen 18 und 19 Uhr.

Das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in Tönning lädt zur "Langen Nacht der Biike" ein (17 bis etwa 21 Uhr). Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Inseln: Amrum, Pellworm, Föhr, Sylt und Hallig Hooge

Amrum: Wittdün, Norddorf, Süddorf, Nebel, Steenodde (18 Uhr)

Föhr: mehrere Orte, (u.a. Fehrstieg in Wyk, 18.30 Uhr, Fackelumzug ab Veranstaltungszentrum 17.45 Uhr)

Pellworm: Parkplatz am Leuchtturm (18 Uhr)

Uhrzeiten und Ort auf Sylt:

Archsum: 18.30 Uhr, Deich im Uaster Reeg; Fackelzug ab Deichweg/Melnkop, 18.15 Uhr

Hörnum: 18.15 Uhr, Campingplatz; Fackelzug ab Tourismus-Service, Rantumer Straße, 17.45 Uhr

Kampen: 18.30 Uhr, an der Norddörfer Halle; Fackelzug ab Feuerwehrgerätehaus, 17.45 Uhr

Keitum/Munkmarsch: 18.20 Uhr; Am Bahndamm, Umzug ab Alte Turnhalle, C.P. Hansen-Allee, 18 Uhr

List: 18.45 Uhr, hinter dem Wohngebiet Am Königshafen; Fackelzug ab Kirche St. Jürgen, 18.30 Uhr

Morsum: 18.30 Uhr, Morsum Kliff; Fackelzug ab Parkplatz Nösse, 18 Uhr

Rantum: 18.20 Uhr, Am Sandwall; Fackelzug ab Kurhaus, 18 Uhr

Tinnum: 18 Uhr, Tinnum-Burg; Fackelzug ab Gemeindehaus, 17.30 Uhr

Wenningstedt: 18.30 Uhr, hinter der Norddörfer Halle; Fackelzug ab Friesenkapelle, 18 Uhr

Westerland: 19 Uhr, südlich des Campingplatzes; Fackelzug mit Musikzug ab Kirche St. Nicolai, 18.15 Uhr

Halligen: Hooge, 19 Uhr, bei der Ockenswarft, Fackellauf ab 18.45 Uhr

Weitere Termine auf den Seiten des Nordsee-Tourismus-Service.

Vom heidnischen Ritual zum Volksfest

Die Bedeutung der jahrhundertealten Tradition hat sich mehrfach verändert. Das Biikebrennen gilt als ältester nordfriesischer Brauch und war ursprünglich ein heidnisches Ritual. Christliche Missionare versuchten um das 10. Jahrhundert, den Brauch zu beenden. Das Biikebrennen wurde jedoch als fröhliche Fastnachtsfeier fortgesetzt. Daher musste es vor Beginn der Fastenzeit stattfinden. Zunächst brannten dabei keine großen Holzhaufen, sondern einzelne Feuer an langen Stangen. Häufig ging auch eine Strohpuppe, der Pider, in Flammen auf. Ein Brauch, der sich mancherorts bis heute gehalten hat. Später brannten die Biiken, um den Winter zu vertreiben und dienten zeitweise als Warnsignal bei Piraten-Angriffen. Im Sylter Friesisch steht der Begriff Biike für Feuerzeichen.

Kinder spielen Erwachsenen Streiche

Seit dem 19. Jahrhundert stehen die Biikefeuer als Zeichen für das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Traditionsbewusstsein der Nordfriesen. Kinder nutzen die Feste, um rußverschmiert Streiche zu spielen. In manchen Orten haben sie am nächsten Tag, dem Petritag zu Ehren des Schutzpatrons der Fischer, sogar schulfrei. Auch das Fest anlässlich des Biikebrennens dauert dort einen Tag länger. 2014 hat die UNESCO das Biikebrennen in das nationale Verzeichnis der immateriellen Kulturgüter aufgenommen.

