Jetzt Wildgänse im Kehdinger Land beobachten

Jetzt im Herbst kommen sie wieder zu Zehntausenden: Nonnengänse fliegen aus ihren arktischen Brutgebieten in das Kehdinger Land an der Niederelbe ein, um dort zu überwintern. Zwischen 50.000 und 80.000 der großen schwarz-weißen Meergänse kommen jedes Jahr in das Gebiet zwischen Freiburg und Balje - das sind etwa 20 Prozent des weltweiten Bestandes. Hinzu kommen rund 40.000 Pfeifenten und Blässgänse, mehr als 30.000 Goldregenpfeifer sowie Sing- und Zwergschwäne aus Island, Skandinavien und Osteuropa. Das Natur- und Freilichtmuseum Natureum Niederelbe in Balje feiert dieses Naturschauspiel an diesem und dem nächsten Wochenende (12. bis 20. Oktober) mit den Kehdinger Wildganstagen.

Mit Schiff und Bus den Nonnengänsen auf der Spur

Mit dem "Vogelkieker", einem umgebauten Doppeldeckerbus, können Besucher die Kehdinger Vogelwelt und speziell die Wildgänse erleben und zugleich Wissenswertes über Natur und Kultur der Region erfahren (Buchung über das Natureum Niederelbe, Tel. 04753/ 84 21 10). Noch näher kommen Passagiere an die Vögel auf dem "Tidenkieker" heran: Dieses Plattboden-Schiff hat nur 50 Zentimeter Tiefgang und wurde speziell entwickelt, um Naturfreunden einen Zugang zu den Ufergebieten der Niederelbe mit ihrer Vogelwelt zu ermöglichen (Anmeldung über das Stader Tourismusamt, Tel. 04141/ 77 69 800).

Wanderungen zu den Rastplätzen der Wildgänse

Im Angebot sind außerdem geführte Wanderungen, auf denen Interessierte vielfältige Informationen durch Ornithologen erhalten. Von ihnen können sie etwa erfahren, dass die Vögel auf ihren Zugrouten im Schnitt rund 4.000 Kilometer zurücklegen. Dabei kommen sie mit Rückenwind auf Geschwindigkeiten von fast 150 Stundenkilometern. Das Natureum selbst bietet ebenfalls einen Beobachtungsturm und hält in seiner Ausstellung weitere Informationen über die heimische Tier- und Pflanzenwelt bereit. Konzerte sowie ein "Gänsemarkt" mit regionalem Kunsthandwerk auf dem Gelände des Natureums ergänzen das Programm.

Beobachtungstürme in Wischhafen und Freiburg

Wer die Wildgänse lieber auf eigene Faust beobachten möchte, sollte dazu die Hochwasserzeiten nutzen. Die Gänse, die im Elbwatt übernachten, kommen dann zum Fressen auf die Grünlandflächen. Folgende Standorte im Kehdinger Land sind besonders gut geeignet, um nach den Tieren Ausschau zu halten: die Beobachtungstürme an der Wischhafener Elbfähre und am Allwördener Deich in Freiburg, das Ruthensperrwerk Asselersand und der Infopoint am Ostesperrwerk.

Steckbrief Nonnengans Aussehen: Schwarz-weißes Gefieder mit schwarzem Hals und weißem Kopf

Größe: 55 bis 70 Zentimeter

Gewicht: 1,5 bis 2 Kilogramm

Geschwindigkeit: 60 bis 70 km/h, bei Rückenwind 100 bis 148 km/h

Heimat: Arktis, Sibirien

Winterquartier: Kehdinger Land

Karte: Das Kehdinger Land

