Stand: 28.05.2019 11:03 Uhr

Schiffe, Regatten und Musik bei der Müritz Sail

In Waren findet die Müritz Sail, das größte maritime Volksfest im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern, statt. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni wird an und auf der Müritz unter dem Motto "Mitmachen und Spaß haben" gefeiert. Bereits zum 18. Mal stehen Händlermeile, Riesenrad und eine große Bühne direkt am Warener Stadthafen.

Festumzug, Segelregatten und Rundflüge sorgen für Abwechslung

Den Gästen werden vielfältige Aktivitäten zu Wasser und zu Land geboten. Bei Segelregatten, Ruderwettbewerben, einer Bootstaufe und einer Jetski Freestyle Show kommen die Freunde des Wassersports auf ihre Kosten. Landratten können sich an einer Radtour beteiligen oder Nordic Walking für sich entdecken. Den ganz Mutigen bietet sich zudem die Möglichkeit, bei einem Ausflug mit einem Wasserflugzeug die Landschaft rund um die Müritz aus der Vogelperspektive zu erleben oder mit einem Flyboard über das Wasser zu fliegen. Eine Partymeile, ein Festumzug, ein Höhenfeuerwerk und viel Kulinarisches runden die Veranstaltung am Hafen ab. Schon zum 18. Mal verwandelt sich Waren in ein Eldorado für Wassersportbegeisterte.

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren Müritz Sail

Auf der Südmole des Stadthafens sind auch NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin mit einen Stand vertreten. Die Besucher können den Übertragungswagen entdecken, gemeinsame Fotos machen und interessante Gespräche führen. Am Freitagabend steigt ab 20 Uhr die NDR 1 Radio MV Party auf der Hafenbühne mit der Band BILLY ROCK aus Wismar und DJ Mario. Moderator Ralf Markert führt am Sonnabend durch das Programm und begrüßt LEVEL ONE aus Emden auf der Bühne zur NDR 1 Radio MV Party. Wer am Sonntagmorgen noch oder schon wieder in Feierlaune ist, kann mit Leif Tennemann frühschoppen. Ab 16 Uhr können die Besucher dann zu Livemusik von GROOVETOWN aus Rostock tanzen.

Schiffe, Regatten und Musik bei der Müritz Sail Waren feiert die Müritz Sail: Vom 30. Mai bis 2. Juni umrahmt ein buntes Programm die Regatten der Wassersportveranstaltung rund um den größten Binnensee von Mecklenburg-Vorpommern. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Frühaufsteher | 30.05.2019 | 05:00 Uhr