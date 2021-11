Weihnachtsmarkt Rostock findet 2021 wieder statt Stand: 08.11.2021 12:28 Uhr Der Rostocker Weihnachtsmarkt ist der größte Norddeutschlands und wartet nach der Zwangspause im vergangenen Jahr 2021 wieder mit vielen Attraktionen auf - allerdings unter Corona-Auflagen.

Da die Pandemie noch nicht vorbei ist, gelten für Besucher und Betreiber spezielle Corona-Regeln. So müssen etwa im Freien die Abstandsregeln eingehalten werden und es wird keine Bühne geben, um Besucheransammlungen zu vermeiden. Auch die beliebten Glühweinpartys fallen dieses Jahr aus. In Innenräumen gilt die 3-G-Regel.

Karussells, Riesenrad und begehbare Weihnachtspyramide

Neben den typischen Ständen mit Weihnachtsschmuck, Geschenken und Kulinarischem finden Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone der Innenstadt Karussells, ein 40 Meter hohes Riesenrad und die größte begehbare Weihnachtspyramide der Welt. Sie ist mehr als 20 Meter hoch und bietet sowohl eine Aussichtsplattform als auch ein Café.

Eine ausgedehnte Bummel- und Schlemmermeile verbindet den Neuen Markt mit dem Kröpeliner Tor. Dort steht eine große Weihnachtstanne und weist den Weg zur Märchenwelt zwischen Marktständen und hohen Lichterbäumen. Auf dem Vorplatz begegnen Kinder im Märchenwald bekannten Figuren wie Frau Holle und Rumpelstilzchen.

Rummel an der Fischerbastion, historischer Markt im Klostergarten

Weniger besinnlich geht es auf dem nahegelegenen Weihnachtsrummel an der Fischerbastion zu, wo etliche Fahrgeschäfte stehen - darunter Klassiker wie Autoscooter, Spiegelkabinett oder Wilde Maus. Eine Besonderheit ist der historische Weihnachtsmarkt im Klostergarten mit mittelalterlichen Handwerks- und Handelsständen und einem Märchenzelt. Der Besuch ist kostenpflichtig, nur montags ist der Eintritt frei.

Wo: Fußgängerzone Kröpeliner Straße, Neuer Markt und Vorplatz Kröpeliner Tor

Termin: 22. November bis 22. Dezember 2021

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20.30 Uhr, Fr und So 10-21.30 Uhr, So 11.30-20.30 Uhr

Corona-Regeln: Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung (3G in Innenräumen).

