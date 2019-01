Stand: 08.01.2019 13:06 Uhr

Eine Tour durch die Gärten der Welt

Ein Schneeglöckchenbaum? Die bis zu 20 Meter hohe Pflanze gibt es wirklich. Wer den Botanischen Garten in Rostock besucht, kann sich davon überzeugen. Dort wächst der Baum als eine von rund 10.000 Pflanzenarten auf dem knapp 80.000 Quadratmeter großen Gelände. Der Garten gehört zur Universität Rostock und besteht - zunächst in kleinerer Form - bereits seit 1884. Besucher sind rund um das Jahr willkommen, im Winter locken besonders die Gewächshäuser.

Loki-Schmidt-Gewächshäuser: Ausflug in die Tropen Nordtour - 24.03.2018 18:00 Uhr Auf 400 Quadratmetern Fläche bietet das Tropenhaus der Loki-Schmidt-Gewächshäuser in Rostock interessante Gegensätze: tropische Nutzpflanzen, Wasserpflanzen, Bergregenwaldpflanzen und Aufsitzerpflanzen.







Von Gebirgslandschaft bis Düne

Der Garten gliedert sich in mehrere Bereiche, die den Pflanzen unterschiedliche Bedingungen bieten. Dazu gehört das große Alpinum, eine Gebirgsgartenanlage, ebenso wie eine Düne, eine Nasswiese und ein Japangarten. Selbst ein kleiner Bach, der auf einer Orchideenwiese entspringt, fehlt nicht. Der wissenschaftlichen Arbeit dient das Arboretum, ein Baumgarten mit fast 3.000 Baum- und Straucharten. Pflanzen wurden dort nach Familien geordnet, etwa Malvengewächse, Ahorne und Rosengewächse.

Gewächshäuser mit extremem Klima

In mehreren Gewächshäusern gedeihen Pflanzen, die das kühle Ostsee-Klima nicht überstehen würden. Bei ganzjährig 25 bis 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit im Tropenhaus fühlen sich auf 400 Quadratmetern tropische Nutz- und Wasserpflanzen, aber auch Insekten fressende Pflanzen wohl. In einem anderen Haus wachsen prächtige Sukkulenten, die in der Natur in Halbwüsten gedeihen. Da die Gewächshäuser überwiegend Forschung und Lehre dienen, können Besucher sie nur von dienstags bis donnerstags besuchen.

Veranstaltungen für Gartenfreunde

Rund ums Jahr bietet die Universität im Botanischen Garten zahlreiche Veranstaltungen an. So beginnen an fast jedem Sonntag um 14 Uhr Führungen durch das Freigelände oder im Winter durch die Gewächshäuser. Zusätzlich lädt der Garten zu Terminen wie dem Orchideentag ein, zum Bärlauchfest und zur Pilzberatung.

Botanischer Garten Universität Rostock Hamburger Str. 28

18069 Rostock

Tel. (0381) 498 62 50



Öffnungszeiten

Freigelände: täglich außer montags

Gewächshäuser: Dienstag bis Donnerstag: 10-12.30 Uhr und 13-15 Uhr



Eintritt frei, Hunde nicht gestattet

aktuelle Informationen auf der Website des Gartens

Karte: Botanischer Garten Rostock

