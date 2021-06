Gartenbesitzer in MV öffnen ihre grünen Oasen Stand: 08.06.2021 14:21 Uhr Bei der Aktion "Offene Gärten" laden am 12. und 13. Juni sowie am 4. und 5. September mehr als 220 Gartenbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern Besucher in ihre grünen Oasen ein. Der Eintritt ist fast immer frei.

Ob verwunschenes Blütenreich, prächtiger Bauerngarten oder gepflegter Rosengarten: Am kommenden Wochenende öffnen mehr als 220 Gartenbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern ihre grünen Oasen für Besucher. Neben Dutzenden Hobbygärtnern beteiligen sich auch Vereine, Gutshäuser und Gärtnereien an der Aktion "Offene Gärten". Pflanzenfreunde können sich Anregungen für das eigene Grundstück holen, mit anderen ins Gespräch kommen oder einfach die Vielfalt der Natur genießen.

Erstmals in diesem Jahr öffnen die Gärten am 4. und 5. September ein zweites Mal ihre Pforten für Besucher, um einen Blick auf die herbstliche Pflanzenwelt zu ermöglichen. Die landesweite Aktion fand erstmals 2006 statt und erhält seitdem immer mehr Zuspruch.

"Sommernacht der Gärten": Veranstaltungen am 14. August

Ebenfalls neu in diesem Jahr ist die zusätzliche "Sommernacht der Gärten", bei der die Veranstalter am 14. August die Themen Garten und Kultur zusammenbringen. In 34 Gärten wird Besuchern ein Programm aus Lesungen, Konzerten und Theater geboten.

Broschüre mit teilnehmenden Gärten und Öffnungszeiten

Die genauen Öffnungszeiten und Angebote hat der Verein "Offene Gärten MV" auf seiner Website zusammengestellt. Dort können sich Interessenten auf einer Landkarte oder nach Landkreisen sortiert über die einzelnen Gärten informieren. Eine Broschüre mit allen Veranstaltungen und allen teilnehmenden Gärten gibt es auch als kostenlosen PDF-Download. Der Eintritt zu den Gärten ist meist kostenlos. Besucher sollten die geltenden Corona-Hygiene-Regeln wie Abstandhalten oder das Tragen einer Schutzmaske beachten.

