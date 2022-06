Stand: 02.06.2022 10:07 Uhr Mühlenmuseum Moisburg: Das Leben eines Müllers

Eine voll funktionsfähige Wassermühle auf dem technischen Stand von 1930: Das ist das Herz des Mühlenmuseums Moisburg bei Buxtehude. Die Grundzüge des gelben Fachwerkgebäudes entstanden bereits 1723, die ältesten Urkunden über die Mühle stammen aus dem späten 14. Jahrhundert. Das Museum lässt die Tradition des uralten Müller-Handwerks wieder aufleben. Wenn jeweils sonntags Korn gemahlen wird, treibt das mächtige Wasserrad den Mühlstein an. Ein Müller erklärt Schritt für Schritt den Weg vom Getreide zum Brot.

Mühle am Kiekeberg mit viel Programm

Besucher lernen auch die Wohnung des Müllers Arnold Fitschen kennen, der um 1930 mit seiner Familie in dem Mühlengebäude wohnte und arbeitete. Das Museum ist ganzjährig geöffnet und bietet regelmäßig Programm und vielfältige Veranstaltungen an, darunter Aktionstage, wie den Deutschen Mühlentag, der jährlich am Pfingstmontag stattfindet. Das Mühlenmuseum Moisburg gehört zum Freilichtmuseum am Kiekeberg. In beiden Museen ist der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei.

Mühlenmuseum Moisburg Auf dem Damm 10

21647 Moisburg

Tel. (040) 79 01 760



Öffnungszeiten und weitere Informationen auf der Website des Museums

Karte: Hier steht die Mühle Moisburg

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 12.09.2021 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburger Heide