Schwedeneck: Urlaub zwischen Förde und Bucht

Nein, hier ist man noch nicht in Skandinavien. Zwar gehört die Gemeinde Schwedeneck zum Amt Dänischenhagen, liegt aber an der deutschen Ostseeküste, rund 20 Kilometer nördlich von Kiel. Die Landspitze zwischen der Kieler Förde und der Eckernförder Bucht gehört zu den weniger bekannten Urlaubszielen. Naturfreunde schätzen das, denn die Strände sind teils noch unberührt. An vielen Stellen fällt die bis zu 30 Meter hohe Steilküste schroff zum Meer ab. Wer oben wandert, kann immer wieder herrliche Ausblicke genießen - bis zum Nordufer der Eckernförder Bucht oder auf Schiffe, die Kiel ansteuern.

Urlaub mit dem Wohnwagen

Das Ostseebad Schwedeneck selbst ist kein gewachsener Ort, sondern seit 1927 ein Zusammenschluss von gut zehn Dörfern mit insgesamt weniger als 3.000 Einwohnern. Im Sommer besuchen viele Campingurlauber zwei große Plätze, die sich an den breitesten Strandabschnitten zwischen Noer und Dänisch-Nienhof angesiedelt haben. Der Meeresboden fällt hier flach ab und bietet so ideale Bademöglichkeiten für Kinder. Eine Seebrücke, die ins Meer ragt, gehört zu einem Bundeswehr-Gelände und darf nicht betreten werden.

Ausflug zum Leuchtturm

Wer diese Region besucht, findet keine schicken Badeorte, keine langen Strandpromenaden. Natur und Landwirtschaft prägen das Bild, Felder und Wiesen reichen bis an die Küste. Mit dem Fahrrad lässt sich die gesamte Landspitze bequem erkunden. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Bülker Leuchtturm im Südosten, an der Einfahrt zur Kieler Förde. Wer mag kann auf eine Aussichtsplattform in 22 Metern Höhe steigen und den Blick über die Förde und das Land genießen. Weitere Tipps bietet die Website der Schwedeneck Touristik.

