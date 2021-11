Freilichtmuseum Molfsee: Lumagica illuminiert Mühlen und Katen Stand: 25.11.2021 17:46 Uhr Mühlen und alte Bauernhöfe: Das Freilichtmuseum in Molfsee bei Kiel zeigt mehr als 60 historische Gebäude aus der Region. Noch bis zum 9. Januar 2022 ist das Museum bei der Lichtshow Lumagica abends illuminiert.

Auf dem weitläufigen Museumsgelände können Besucherinnen und Besucher in das ländliche Leben vergangener Zeiten eintauchen und Korbmachern, Weberinnen und Schmieden über die Schulter schauen. Im Backhaus wird nach einem altem Rezept Brot aus Sauerteig gebacken, in der Räucherei garen Fische. Die historischen Gebäude stehen zwischen gepflegten Bauerngärten, Teichen und Weiden mit Tieren.

Lumagica - Lichtskulpturen illuminieren historische Gebäude

Eigentlich schließt das Außengelände des Freilichtmuseums Molfsee in der dunklen Jahreszeit um 16 Uhr. Doch jetzt ist das anders: Vom 19. November bis zum 9. Januar gastiert dort die Lichtshow Lumagica. Ein rund 1,5 Kilometer langer Lichtparcours lässt die historischen Gebäude im Dunkeln leuchten. Dabei sind die Lichtskulpturen thematisch auf die Geschichte und ehemalige Nutzung der Gebäude abgestimmt. An der Abendkasse gibt es für Kurzentschlossene Restkarten, wer eine lange Anfahrt hat, sollte die Karten vorab online kaufen.

Vom Armenhaus bis zur Großbauernstube

Die historischen Gebäude stammen zum größten Teil aus dem 18. und 19. Jahrhundert und aus verschiedenen Landschaften Schleswig-Holsteins - von der Geest bis zu Inseln wie Fehmarn und Sylt. Einfache Fischerhäuser und ein nordfriesisches Armenhaus sind ebenso zu sehen wie die Häuser von Großbauern, deren reich ausgestattete Innenräume vom einstigen Wohlstand der Bewohner zeugen.

Prächtige historische Mühlen

Zu den Schmuckstücken gehören vier Mühlen, darunter eine Wassermühle aus dem Jahr 1778. Sie stand ursprünglich in Rurup und wird von einem mehr als fünf Meter hohen Rad angetrieben. Die älteste Mühle, eine Bockwindmühle aus Niedersachsen stammt sogar von 1563. Das größte Exemplar ist ein sogenannter Galerieholländer mit drei Mahlgängen. Er wird gelegentlich, etwa zum Mühlentag am Pfingstmontag, in Betrieb genommen. Eine kleinere Spinnkopf- oder Kokermühle steht seit 1966 im Museum.

Jahrhunderthaus präsentiert Alltagskultur

Im März 2021 wurde das Jahrhunderthaus eröffnet, das sowohl als Ausstellungs- als auch Eingangsgebäude fungiert. Es besteht aus zwei miteinander verbundenen Häusern, die an stilisierte Scheunen erinnern. Eine Dauerausstellung im Inneren widmet sich der schleswig-holsteinischen Alltagskultur des 20. Jahrhunderts. Gezeigt werden normale Alltagsgegenstände von gestern und heute.

Themenausstellungen in historischen Gebäuden

In mehreren Höfen und Scheunen informieren weitere Ausstellungen über Einzelthemen wie das Mühlenwesen oder die Lebensgeschichte eines Sylter Walfang-Kommandeurs. Vor seinem Haus, das einst in Westerland stand, erinnern riesige Walknochen an den Beruf des früheren Hauseigentümers. Ein Abstecher lohnt auch zur alten Apotheke, die auf einem Hügel inmitten eines Kräutergartens mit allerlei Heilpflanzen steht.

Streicheltiere und ein historischer Jahrmarkt

Das Freilichtmuseum versteht sich als familienfreundliches Museum. Besonderes Highlight für Kinder ist der historische Jahrmarkt mit Karussells und Schiffsschaukel.

Auf Museums-Rallyes und bei Mitmachaktionen können die jüngsten Besucher außerdem viel über Alltag und Kinderspiele zu Urgroßmutters Zeiten lernen. Sie können sich in alten Handwerkskünsten wie Kerzenziehen üben oder auf dem alten Schwibbogen-Herd Gries-Graupengrütze kochen. Zusätzlich richten sich Erlebnisführungen speziell an Familien mit Kindern. Auf dem rund 60 Hektar großen Gelände tummeln sich außerdem Pferde und Schafe, die sich gern von Kindern streicheln lassen.

Wer nicht alle Wege zu Fuß abgehen möchte, kann sich in die Museumsbahn setzen, die ein Trecker über das Gelände zieht. Die Nutzung der Bahn ist im Eintrittspreis enthalten.

Altes Handwerk erlernen

Das Freilichtmuseum Molfsee ist das größte Freilichtmuseum Norddeutschlands. Während der Saison ergänzen wechselnde Sonderausstellungen und jahreszeitliche Märkte das Programm. Bei Workshops können Interessierte das Korbmachen und alte Handarbeitstechniken erlernen oder bei Führungen mehr über Spezialthemen wie Imkerei, Kräuterkunde oder Uhrmacherei erfahren.

Freilichtmuseum Molfsee Hamburger Landstraße 97

24113 Molfsee

Tel: (0431) 65 96 622



Öffnungszeiten und weitere Informationen auf der Website des Museums

