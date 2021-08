Stand: 30.06.2017 00:01 Uhr Zwischen Achterwasser und Stettiner Haff

Einsame Seen und unberührte Landschaften prägen das Achterland, die Region zwischen Achterwasser und Stettiner Haff im Hinterland der Kaiserbäder auf Usedom. Mit seiner Fülle an Wasserflächen ist das Achterland nicht nur ein Paradies für Bootsfahrer, sondern auch ein lohnendes Ausflugsziel für Naturfreunde: Wildgänse, Graureiher, Kraniche lassen sich dort beobachten - und mit Glück auch mal ein Seeadler.

Das Wasserschloss in Mellenthin

Sehenswert sind außerdem der Gutsort Mellenthin mit einem Wasserschloss und einer alten Backsteinkirche sowie die Holländer-Windmühle in Benz am Schmollensee. Noch bis 1971 war sie in Betrieb. Dann kaufte der Usedomer Künstler Otto Niemeyer-Holstein die Mühle und bewahrte sie vor dem Verfall. Ebenfalls in Benz befindet sich die St.-Petri-Kirche, der ehemalige geistliche und geistige Mittelpunkt des östlichen Usedoms.

Gedenkstätte auf dem Golm

Lohnend ist auch ein Abstecher nach Kamminke. Der kleine Fischerort mit Dorfplatz liegt direkt am Stettiner Haff. Nahe Kamminke befindet sich der fast 70 Meter hohe Golm, die höchste Erhebung Usedoms. Von oben bietet sich ein schöner Blick über das Haff bis nach Uecker- und Swinemünde. Der Golm ist heute zudem eine Gedenkstätte. Rund 20.000 Menschen, die bei einem Luftangriff der Alliierten auf Swinemünde 1945 starben, liegen dort begraben.

Karte: Usedom im Überblick

