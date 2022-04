Zinnowitz - Bäderarchitektur trifft Naturidylle Stand: 07.04.2022 11:48 Uhr Das traditionsreiche Seebad Zinnowitz mit seiner Bäderarchitektur ist einer der Anziehungspunkte Usedoms. Wander- und Radwege durchziehen die südlich gelegene Halbinsel Gnitz.

Das mehr als 700 Jahre alte Zinnowitz gehört zu den größten, schönsten und deshalb auch meistbesuchten Seebädern auf Usedom. Bäderarchitektur der 20er-Jahre bestimmt das Ortsbild, auch an der neu gestalteten Seepromenade. Von der Seebrücke, die 300 Meter in die Ostsee ragt, haben Besucher einen schönen Blick auf das Meer und den langen, breiten Strand.

Großes Kulturangebot

Zinnowitz gilt auch als die Kulturhauptstadt Usedoms, da der Ort vergleichsweise viele Kultureinrichtungen besitzt, darunter das gelbe Theater "Blechbüchse", eine Spielstätte der Vorpommerschen Landesbühne Anklam. Der Name bezieht sich auf das Theatergebäude, eine halbrunde ehemalige Lagerhalle aus Blech, die leuchtend gelb gestrichen ist. Über die Insel hinaus bekannt sind außerdem die Vineta-Festspiele. Das Open-Air-Theater führt alljährlich in den Sommermonaten Stücke auf, die sich um die sagenhafte Stadt Vineta drehen, die einst in der Ostsee versunken sein soll.

Halbinsel Gnitz: Reizvolle Landschaft für Naturliebhaber

Seinen Reiz bezieht die Region auch aus dem Gegensatz zwischen dem schönen Seebad Zinnowitz mit seinem städtischen Charakter und der verträumten Halbinsel Gnitz. Sie liegt südlich des Seebades am Achterwasser, einer Lagune der Peene. Schöne Wander- und Radwege durchziehen diesen Landzipfel, dessen Südspitze unter Naturschutz steht. Dort liegt auch der 32 Meter hohe Weiße Berg, der Besuchern einen herrlichen Ausblick auf die Bucht Krumminer Wiek bietet. Übernachtungsmöglichkeiten finden sich auf einem Campingplatz sowie in dem kleinen Ferienort Lütow im Südosten von Gnitz. Von dort führt ein schöner Wanderweg zum Möwenort, der Südspitze der Halbinsel.

Karte: Ostseebad Zinnowitz und Halbinsel Gnitz

Weitere Informationen Von verträumt bis mondän: Usedom Lange Strände, prächtige Bäderarchitektur und die malerische Lage zwischen Ostsee und Achterwasser zeichnen Usedom aus. mehr Vorpommern - Hansestädte und Küste Von den Sandstränden auf Usedom bis zu den Schätzen der UNESCO-Welterbe-Stadt Stralsund: Vorpommern lockt mit vielen Attraktionen. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 09.04.2022 | 18:00 Uhr