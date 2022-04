Lauenburgische Seen: Naturpark zum Wandern und Radfahren Stand: 06.04.2022 12:00 Uhr Seen und Flüsse, Moore und Feuchtwiesen, Wälder und Heidelandschaften: Sie prägen den Naturpark Lauenburgische Seen. Wo einst die innerdeutsche Grenze verlief, sind heute zahlreiche Tiere und Pflanzen heimisch.

Mit ihren vielen Gewässern und naturnahen Uferregionen bietet die Landschaft, die während der letzten Eiszeit entstand, vor allem zahlreichen großen Vögeln wie Seeadler, Kranich und Schwarzstorch einen Lebensraum. Auch Eisvogel und Rohrdommel haben in dem Naturpark ihren Platz gefunden und behauptet. Im Frühjahr und Herbst sind die Niederungen ein Rastplatz für Tausende Zugvögel.

Naturpark der Seen und Wälder

Prägend für die Landschaft sind die mehr als 40 Seen. An ihren Ufern leben scheue Fischotter, im Wasser tummelt sich der Speisefisch Maräne. Die größten Seen sind der Ratzeburger See und der Schaalsee, der im Osten zu Mecklenburg gehört.

1961 wurde der Naturpark Lauenburgische Seen als erster in Schleswig-Holstein gegründet. Damit gehört er zu den ältesten in Deutschland. Etwa ein Viertel des 474 Quadratkilometer großen Schutzgebiets ist von Wäldern bedeckt, meist aus Buchen und Eichen. Sie reichen vielerorts bis direkt an die Seen heran. Ein Netz aus Feldern, Wiesen und roten Backsteingebäuden überzieht die dünn besiedelte, hügelige Kulturlandschaft. Typisch für die Region sind auch die Knicks: Diese künstlichen angelegten Wallhecken grenzen einzelne Ackerflächen voneinander ab und bieten vielen Tieren einen Rückzugsraum.

Wandern durch Wälder und entlang der Seeufer

Besucher können den Naturpark auf eigene Faust oder auf ausgewiesenen Wegen zu Fuß oder per Rad erkunden. Mehrere Wanderwege sind ausgeschildert und führen unter anderem zu Mooren, durch Waldgebiete und entlang der Seeufer. Besonders empfehlenswert ist eine geführte Wanderung in Begleitung eines Naturpark-Rangers, wie sie das Naturparkzentrum Uhlenkolk in Mölln anbietet.

Auch mit dem Rad lässt sich der Naturpark entdecken, etwa auf acht Thementouren mit Schwerpunkten wie Eiszeit, Bauernhöfe, Kirchen, innerdeutsche Grenze oder Herrenhäuser. Wissenswertes erfährt man an speziellen Info-Punkten über das Handy. Zudem führt der Radfernweg Alte Salzstraße von Lüneburg nach Lübeck zum Teil durch die Seenregion. Pedelecs können unter anderem in Mölln und Ratzeburg ausgeliehen werden. Mit ihren mittelalterlichen Kirchen und vielen historischen Gebäuden sind beide Städte sehr sehenswert und zugleich ein guter Ausgangspunkt für Touren in den Naturpark.

