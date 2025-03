Seeburger See: Wandern am "Auge des Eichsfelds" Stand: 04.03.2025 12:46 Uhr Das hügelige Eichsfeld, eine Landschaft um Duderstadt, bietet viel Natur und ist ideal zum Wandern und Rad fahren. Mit dem Seeburger See liegt dort das größte natürliche Gewässer in Südniedersachsen.

Auf der Landkarte von Südniedersachsen gibt es nur wenige blaue Flecken - die Region ist kein Seenland. Eine der Ausnahmen ist der Seeburger See zwischen Göttingen und Duderstadt, mit rund 0,9 Quadratkilometern die größte natürliche Wasserfläche vom Harz bis zur Weser. Der See liegt im Eichsfeld, einer ruhigen, hügeligen Region mit stattlichen Kirchen.

Seit das Gewässer und ein Großteil der Uferzone 1976 unter Naturschutz gestellt wurden, hat es sich zu einem artenreichen Biotop entwickelt. Etwa 250 Vogelarten brüten oder rasten dort, darunter Blaukehlchen, Möwen, Trauerseeschwalben und Teichrohrsänger. Auf den umliegenden Wiesen und Feuchtgebieten kann man Störche, Reiher und Gänse beobachten.

Rund um den Seeburger See

Ein 4,5 Kilometer langer Wanderweg führt rund um das "Auge des Eichsfelds", wie der See mit den Ortschaften Seeburg und Bernshausen genannt wird. Die Rundtour eignet sich auch gut für Familien, unterwegs bieten sich schöne Ausblicke bis zum Harz. Schautafeln informieren über die heimische Tier- und Pflanzenwelt sowie Naturschutzmaßnahmen vor Ort. Weitere Details erfahren Besucher im Natur-Informationszentrum am Bootsverleih in Seeburg. Ein Unterwasserfenster bietet dort auch einen direkten Blick in das fischreiche Gewässer. Daneben gibt es weitere Wanderrouten in der Region, die beschildert sind.

Fahrrad-Touren ins Umland

Wer mit dem Rad unterwegs ist, findet in der Region zahlreiche Touren auf meist wenig befahrenen Straßen. Eine führt vom See nach Duderstadt und kann als Rundtour gefahren werden. Die Samtgemeinde Radolfshausen hat auf ihrer Website zahlreiche Strecken zusammengestellt, von denen einige auch am Seeburger See entlang führen. Nur 3,5 Kilometer sind es von Seeburg ins benachbarte Ebergötzen, wo das Europäische Brotmuseum und die Wilhelm-Busch-Mühle einen Besuch lohnen.

Weitere interessante Ausflugsziele sind die Hügelgräber am Fuchsberg, das Schloss Gieboldehausen, ein prächtiger Fachwerkbau aus dem 16. Jahrhundert, sowie die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bernshausen. Mit dem fast 50 Meter hohen Turm ist das gotische Bauwerk schon von Weitem kaum zu übersehen.

Schwimmbad, Bootsverleih und Camping

Teile des Sees können im Sommer auch zum Baden und Boot fahren genutzt werden. Das Naturschwimmbad in Seeburg hat einen langen Badesteg, einen kleinen Sandstrand sowie Minigolfplatz und Beachvolleyballfeld. Der benachbarte Bootsverleih bietet neben Ruder- auch Paraboote an, die im Wasser und an Land fahren können. Außerdem kann man am Seeburger See Segelboote mieten. Gleich neben Freibad und Ufer befindet sich ein kleiner Campingplatz, bei dem auch komfortable Zelte gebucht werden können.

Karte: Sehenswertes am Seeburger See

