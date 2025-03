Tropen-Aquarium Hagenbeck: Kattas, Haie und Krokodile erleben Stand: 28.03.2025 12:32 Uhr Vorwitzige Kattas in einem Freigehege und kreisende Haie hinter Panorama-Scheiben: Im Tropen-Aquarium des Tierparks Hagenbeck in Hamburg finden sich Besucher in einer exotischen Erlebniswelt wieder.

Gleich hinter dem Eingang trennen weder Gitter noch Scheiben die Menschen von den in einem Freigehege lebenden Kattas. Da kann es schon mal vorkommen, dass eines der Tiere, die zu den Lemuren zählen und in Madagaskar zu Hause sind, Zwischenstation auf einer Besucher-Schulter macht. Das Katta-Freigehege ist Startpunkt für einen Rundgang durch das Tropen-Aquarium. Auf mehr als 8.000 Quadratmetern geht es in dem großen Gebäude direkt hinter dem Haupteingang des Tierparks Hagenbeck auf eine Expedition zu den exotischen Lebensräumen von mehr als 350 Tierarten.

Dschungelwelt und Korallenriff

Die Erlebniswelt ist in vier Themenbereiche aufgeteilt: die Tropenwelt, die Höhlenwelt, das Giftschlangendorf und die Unterwasserwelt mit Haien, Rochen und bunten Korallenriffen. Verschlungene Pfade - oder wahlweise eine barrierefreie Route - führen hinein in einen kunstvoll angelegten Dschungel, in dem unter anderem Piranhas, Schlangen, Schildkröten und Schlammspringer leben. Ein Höhepunkt ist ein See mit Nil-Krokodilen, die sich von einem Baumhaus aus in Ruhe beobachten lassen. Auch das, was unter Wasser geschieht, bleibt nicht verborgen: Ein Stockwerk tiefer ermöglichen Panoramascheiben den Blick auf die schwimmenden Krokodile.

Kobra in der Rikscha, Vogelspinne im Plumpsklo

Die fantasievoll gestalteten Kulissen ermöglichen immer neue Einblicke. Durch steile Goldgräber-Stollen geht es hinab in eine dämmrige Welt, in der Frösche, Skorpione und Riesenschlangen in originell gestalteten Terrarien leben. Fledermäuse fliegen in einer Höhle, in einer Skorpiongrotte führt nur ein Steg über die offenen Wasserbecken. Mit Scheinwerfern können Besucher die in der Höhle lebenden Geißelspinnen, Molche, Skorpione und Fische aufspüren.

Der Rundgang führt weiter zum Giftschlangendorf. Dort thront eine Königskobra auf einer echten Rikscha, während eine Klapperschlange auf dem Grill einer Westernranch döst. Die Weiße Vogelspinne residiert an einem besonders stillen Örtchen: Sie wohnt in einem Plumpsklo.

Versunkenes U-Boot, Korallenriff und Hai-Atoll

Ein Höhepunkt des Rundgangs durch das Tropen-Aquarium ist die Unterwasserwelt mit etwa 30 Aquarien. Kulisse ist hier ein versunkenes U-Boot, an dessen Bullaugen bunte Fische vorbeischwimmen. Weitere Becken zeigen unter anderem ein farbenfrohes Korallenriff, in dem sich Clown- und Doktorfische tummeln oder auch den filigranen, aber hochgiftigen Rotfeuerfisch.

Größte Attraktion der Unterwasserwelt ist das Hai-Atoll. Eine Tribüne lädt die Besucher ein, sich vor der 14 Meter langen und 6 Meter hohen Panoramascheibe niederzulassen. Von dort können sie in aller Ruhe Haien, Rochen, einem Riesen-Zackenbarsch und unzähligen Schwarmfischen dabei zusehen, wie sie ihre Bahnen ziehen.

Schaufütterungen der Haie und Krokodile

Um die Tiere, die manchmal gut versteckt und getarnt in ihren Terrarien und Becken leben, in Ruhe aufzuspüren und zu beobachten, sollte man rund zwei Stunden Zeit einplanen. Bei den Haien und Krokodilen finden regelmäßig kommentierte Schaufütterungen statt. Der Besuch des Tropen-Aquariums ist entweder mit einem separaten Ticket oder mit einem Kombi-Ticket, das zusätzlich für den Tierpark gilt, möglich.

