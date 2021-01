Stand: 06.04.2017 10:22 Uhr Mit "Fridolin" den Hamburger Hafen entdecken

Den Hamburger Hafen aus einer ganz neuen Perspektive entdecken - das ermöglicht die historische Hafenbahn "Fridolin". Der Schienenbus fährt ab April an ausgewählten Sonnabenden über das Güterschienennetz im Hamburger Hafen.

Von Langenhorn in den Hafen

Die kleine Bahn wurde erstmals 1956 in Dienst genommen. Damals verkehrte sie als Nebenbahn zwischen Langenhorn und Schleswig-Holstein. Ab 1977 fuhr sie - offizieller Name: Schienenbus VT 4.42 - als sogenannte Bereisungsbahn durch den Hamburger Hafen. Sie diente dazu, Kunden und Gästen aus der Politik den Hafen zu zeigen. Aus dieser Zeit stammt auch der Spitzname: Ein Mitarbeiter taufte den Schienenbus auf den Namen "Fridolin". Im Jahr 2005 wurde die Hafenbahn nach einem irreparablen Getriebeschaden stillgelegt.

Liebevoll restauriert

Dass "Fridolin" jetzt wieder regelmäßig im Hafen unterwegs ist, ist der Stiftung Hamburg Maritim sowie dem Verein "Freunde der historischen Hafenbahn" zu verdanken. Die Stiftung übernahm die Bahn, die Mitglieder des Vereins restaurierten sie in rund 200 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Die Bahn wurde entrostet, lackiert und umgerüstet und erhielt mithilfe von Spenden ein neues Getriebe.

Auf der Schiene durch den Hafen

Jetzt ist "Fridolin" wieder fahrtüchtig. Seit dem 1. April rollt er regelmäßig über das rund 300 Kilometer lange Hafenbahnnetz, das sonst dazu dient, Güter zu befördern. Auf zwei unterschiedlichen Routen von zwei und drei Stunden Länge fährt der Schienenbus durch den Hafen, vorbei an Containerterminals, Umschlaghöfen und Hafenanlagen. Dabei erreicht er auch so manche Ecke, die selbst Hafenkennern noch unbekannt sein dürfte. Während der Fahrt erklärt der Lokführer Besonderheiten und Sehenswertes entlang der Strecke.

Lokführer gesucht

Wer mitfahren will, kann sich anmelden, die Fahrten starten zunächst zweimal täglich an fünf Sonnabenden bis Oktober auf der zweistündigen Route, weitere Fahrten sind in Planung. Gesucht werden noch interessierte Lokführer, die Lust haben, Besucher mit "Fridolin" durch den Hafen zu fahren.

Wenn Fridolin nicht unterwegs ist, kann man ihn am Hafenmuseum besichtigen. Dort steht die Bahn am Schuppen 50 im Hansahafen.

