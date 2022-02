Energieberg: Von der Giftmülldeponie zum Ausflugsziel Stand: 02.02.2022 10:16 Uhr Es klingt wie eine Erzählung aus dem Märchenbuch der Öko-Utopien: Eine Giftmülldeponie wird umgestaltet und produziert fortan sauberen Strom. Als "Energieberg" wird der Hügel zum Ausflugsziel.

Der rund 40 Meter hohe Müllberg in Hamburg-Georgswerder, im Nordosten der Elbinsel Wilhelmsburg, war einst für die Öffentlichkeit gesperrt - zu groß war die Gefahr für die Gesundheit. Heute können Besucher das Plateau des Bergs wahlweise über eine Treppe oder einen barrierefreien Weg erreichen. Oben führt ein rund 900 Meter lange Horizontweg rund um die Hügelkuppe des einstigen Müllbergs und ermöglicht einen weiten Blick über die Elbe bis in die Innenstadt. Eine Photovoltaikanlage und zwei Windräder auf dem Energieberg produzieren klimafreundlichen Strom. Aber: Im Inneren des Berges schlummert weiter das Dioxin.

Erst Schutt, dann Hausmüll, am Ende Dioxin

Ein kurzer Rückblick: Nach dem Krieg lässt zunächst Trümmerschutt einen Berg auf den flachen Wiesen von Georgswerder entstehen. Schon bald kommt Hausmüll hinzu - und ab 1967 auch hochgiftige Industrieabfälle. Bis 1979 kippt man den giftigen Müll auf die Halde - und hofft, dass der Hausmüll die Gifte aufsaugt. Dann wird die Deponie geschlossen.

Dioxin-Skandal 1983: Das Gift tritt aus

Doch mit dem Regenwasser sickern die Gifte in das Grundwasser. Im Jahr 1983 erlebt die Stadt Hamburg ihren bisher größten Umweltskandal: Es zeigt sich, dass aus der Deponie Georgswerder hochgiftiges Dioxin ausgetreten ist - ein Gift, das bereits in Mikrogramm-Mengen zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Tod führt. "Der gefährlichste Berg der Welt", so nennen die Zeitungen schon bald die Deponie. Ab 1986 wird sie aufwändig abgedichtet. Dicke Abdeckungen verhindern, dass Regenwasser weiterhin eindringen kann.

200.000 Tonnen Giftmüll in der Erde

Verschwunden ist das Gift also nicht, sondern lediglich im Berg eingeschlossen. Insgesamt liegen rund 200.000 Tonnen Giftmüll in der Erde. An Dutzenden Stellen wird regelmäßig geprüft, ob die Sicherungssysteme halten. Deponiegase, Sickerflüssigkeiten und Grundwasser werden in einer speziellen Betriebsanlage auf dem Gelände mit verschiedenen Verfahren behandelt, um eine Gefährdung von Mensch und Natur auszuschließen.

Mittlerweile spielen die Deponiegase, die durch Zersetzungsprozesse frei werden, eine wichtige Rolle für die Energiegewinnung: Die benachbarte Kupferhütte nutzt die Gase für das Befeuern der Schmelzöfen.

Multimediale Ausstellung zeigt Geschichte des Berges

Am Fuß des Energiebergs, in der Nähe des Eingangs, befindet sich ein Informationszentrum. Dort dokumentiert eine Ausstellung die Geschichte des Berges. Interessant ist der etwa 15-minütige Multimedia-Film, der die Entwicklung des Ortes von einer einfachen Wiese zu einer hochgiftigen Mülldeponie und später zum Energieberg nachzeichnet.

Geöffnet von April bis Oktober

Die Stadtreinigung Hamburg bietet an den Wochenenden zwischen April und Oktober kostenlose Führungen an. Diese beinhalten einen Gang durch die Ausstellung sowie einen Spaziergang auf den Berg. Von November bis März sind Berg und Ausstellung aus Sicherheitsgründen geschlossen - an den Rotoren der Windräder kann sich Eis bilden und herabstürzen.

Der Dioxinskandal 4 Min Hamburg damals: Dioxin-Skandal Der damalige Umweltsenator Wolfgang Curilla auf den Dioxin-Skandal 1984 zurück. 4 Min

Dieses Thema im Programm: Rund um den Michel | 30.01.2022 | 18:00 Uhr