Sendedatum: 18.02.2017 19:00 Uhr Unsere Glocken im Norden

Kirchenglocken geben die Zeit an, sind aber auch Kulturgut und Bestandteil der regionalen Identität. Sie rufen zum Gottesdienst und sind ein Aufruf innezuhalten, sich auf Gott zu besinnen. Jede Glocke hat ihren eigenen, unverwechselbaren Klang. Mit der Aktion "Unsere Glocken im Norden" will NDR Kultur die Bedeutung der Glocken in Norddeutschland würdigen, ihre Geschichte, ihren Klang, ihre Umgebung.

Die Glocken von A - Z Übersicht der Glocken Das Glockenarchiv des NDR ist groß und ein wertvoller Schatz. In unserer Übersicht finden Sie Informationen zu den Kirchen und Glocken - und es gibt natürlich was zum Anhören. mehr

Karte: Unsere Glocken im Norden

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Musica | 18.02.2017 | 19:00 Uhr