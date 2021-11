Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern 2021 Stand: 11.11.2021 10:31 Uhr Nach der Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr dürfen Weihnachtsmärkte 2021 in Mecklenburg-Vorpommern unter Auflagen wieder stattfinden. Welche Märkte öffnen wann ihre Tore?

Ob kleiner Markt auf dem Land oder Bummelmeile in der Großstadt, für alle gelten folgende Regeln: Die Außenbereiche stehen allen Besuchern offen, sofern die Abstände eingehalten werden. Die Gesundheitsämter können Maßnahmen wie eine Masken- oder Testpflicht für einzelne Bereiche anordnen. In Innenräumen gilt abhängig von der Entscheidung der Betreiber eine 3G- oder 2G-Regelung.

Rostocker Weihnachtsmarkt: Der größte im Norden

Neben den typischen Ständen mit Weihnachtsschmuck, Geschenken und Kulinarischem finden Besucher in der Rostocker Innenstadt Karussells, ein Riesenrad, die größte begehbare Weihnachtspyramide der Welt und einen Weihnachtsrummel mit Fahrgeschäften.

Wo: Fußgängerzone Kröpeliner Straße, Neuer Markt und Vorplatz Kröpeliner Tor

Termin: 22. November bis 22. Dezember 2021

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20.30 Uhr, Fr und So 10-21.30 Uhr, So 11.30-20.30 Uhr

Corona-Regeln: keine Maskenpflicht, aber Maske empfohlen, Abstand halten, Betreiber entscheiden zwischen 3G und 2G in Innenräumen, begrenzte Anzahl an Besuchern auf dem Rummel

Weihnachtsmarkt Schwerin

Quer durch die Straßen der festlich beleuchteten Altstadt zieht sich der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt. Den Mittelpunkt bildet der Altstädtische Markt. Nicht zu übersehen sind dort die große Tanne mit 10.000 Lichtern und eine große Weihnachtspyramide. Am Pfaffenteich stehen ein Karussell und Riesenrad sowie eine überdachte Eislaufbahn.

Wo: Altstadt

Termin: 22. November bis 30. Dezember 2021

Öffnungszeiten: Mo-Do + So 11-20 Uhr, Fr 11-21 Uhr, Sa 10-21 Uhr, 24./25.12. geschlossen

Corona-Regeln: Markt frei zugänglich unter Einhaltung der Abstandsregeln, keine Maskenpflicht, in Innenräumen gilt die 2G-Regel.

Weihnachtsmarkt Stralsund

Gleich drei Weihnachtsmärkte stimmen die Besucher in Stralsund auf den Advent ein. Attraktion auf dem Alten Markt am Rathaus mit weihnachtlichem Hüttendorf ist die 400 Quadratmeter große Eisbahn, in deren Mitte ein sechs Meter hoher Weihnachtsstern erstrahlt. Besonders stimmungsvoll ist der Markt im historischen Rathausgewölbe (3G-Regel, Maskenpflicht) mit Kunsthandwerk und Bastelaktionen für Kinder. Auf dem Weihnachtsrummel auf dem Neuen Markt geht es dagegen mit vielen Fahrgeschäften und Karussells bunt und weniger besinnlich zu.

Wo: Neuer Markt, Alter Markt und Rathauskeller

Termin: 22. November bis 22. Dezember 2021, Alter Markt bis 9. Januar

Öffnungszeiten: Mo-Do 11-20 Uhr, (Rathauskeller 10-19 Uhr) Fr+Sa 11-22 Uhr (Rathauskeller 10-20 Uhr), So, 11.30 Uhr-20 Uhr (Rathauskeller bis 19 Uhr). Öffnungszeiten für den Alten Markt ab 23.12. auf der Website der Stadtwerke

Corona-Regeln: Markt frei zugänglich unter Einhaltung der Abstandsregeln, je nach Betreiber 3G oder 2G in Innenräumen, im Rathauskeller gilt 3G. Weitere Details stehen noch nicht fest, es gilt die Landesverordnung.

Webermarkt in Neubrandenburg

Die Sage von der Heimkehr des Webers Matthias Gerling, der sich im Schneesturm verirrt hatte und dem das Glockenläuten der Marienkirche den Weg wies, bildet den Hintergrund für den traditionellen Weberglockenmarkt. Rund um einen großen Weihnachtsbaum bieten Händler Kunsthandwerk und Kulinarisches. Für sportliche Unterhaltung sorgt eine Eisbahn.

Wo: Marktplatz, Turmstraße

Termin: 24. November bis 22. Dezember 2021

Öffnungszeiten: So-Do 10-20 Uhr, Fr+Sa 10-21 Uhr, Eisbahn bis 2. Januar

Corona-Regeln: Es gilt die Landesverordnung, detaillierte Regelungen noch offen.

Weihnachtsmarkt Wismar

Zur Adventszeit verwandelt sich der Wismarer Marktplatz in ein großes Weihnachtsdorf mit festlich dekorierten Buden im Schweden-Stil und einer riesigen Tanne. Händler bieten Weihnachtsartikel, Spielzeug, Kunsthandwerk und Kulinarisches an, für Kinder gibt es eine Bastelhütte. Am dritten Advent (12. Dezember) feiert die Stadt am Alten Hafen die traditionelle Seemannsweihnacht mit abendlicher Lichterfahrt auf die Wismarbucht. Ebenfalls an diesem Wochenende (10.-12. Dezember) findet in der Kirche Sankt Georgen der traditionelle Wismarer Kunstmarkt mit Arbeiten regionaler Künstler und Kunsthandwerker statt.

Wo: Marktplatz

Termin: 22. November bis 22. Dezember 2021, Seemannsweihnacht am 12. Dezember

Öffnungszeiten: So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-21 Uhr

Corona-Regeln: Es gilt die Landesverordnung, detaillierte Regelungen noch offen.

Weitere Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern

Neben den großen Märkten öffnen mehrere kleinere Weihnachtsmärkte in den verschiedenen Regionen ihre Türen. Dort geht es meist beschaulicher zu als auf den großen Märkten. Je nach aktueller Corona-Lage ist es allerdings möglich, dass Märkte kurzfristig abgesagt werden oder der Zutritt beschränkt wird. Es empfiehlt sich daher, sich rechtzeitig bei den Veranstaltern zu informieren. Eine Auswahl.

Westliches Mecklenburg

Güstrow , Marktplatz: Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. 10.-12. Dezember tgl. 10-20 Uhr

, Marktplatz: Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. 10.-12. Dezember tgl. 10-20 Uhr Ludwigslust , "Lulus Adventsmarkt", Kulinarisches und Kunsthandwerk und Musik, Besuch der Schneekönigin am Sonnabend. 25.-28. November, Do 17-19 Uhr, Fr/Sa 14-21 Uhr, So 14-18 Uhr

, "Lulus Adventsmarkt", Kulinarisches und Kunsthandwerk und Musik, Besuch der Schneekönigin am Sonnabend. 25.-28. November, Do 17-19 Uhr, Fr/Sa 14-21 Uhr, So 14-18 Uhr Neustadt-Glewe , Burg: Weihnachtsmarkt im Burghof. Kunsthandwerker, Bastelaktionen, große Modelleisenbahn-Anlage. 4. und 5. Dezember, Sa 11-22, So 11-18 Uhr, unter Vorbehalt

, Burg: Weihnachtsmarkt im Burghof. Kunsthandwerker, Bastelaktionen, große Modelleisenbahn-Anlage. 4. und 5. Dezember, Sa 11-22, So 11-18 Uhr, unter Vorbehalt Redefin, Landgestüt: "Winterzauber" mit Kunsthandwerk, Bühnenprogramm in der Halle, Pony-Streichelzoo, Karussell und Kindereisenbahn, Hüpfburg. 3.-5. Dezember, Fr 13-20, Sa 10-21, So 11-19 Uhr. Eintritt: 2 Euro (inkl. Tombola), Parken 2 Euro

Mecklenburgische Ostseeküste

Bad Doberan , Marktplatz: weihnachtlicher Markt mit bunter Händlermeile, Bühnenprogramm und Kinderunterhaltung. 3.-5. Dezember ab 10 Uhr

, Marktplatz: weihnachtlicher Markt mit bunter Händlermeile, Bühnenprogramm und Kinderunterhaltung. 3.-5. Dezember ab 10 Uhr Boltenhagen , Kurpark: Wintermarkt mit Strohballen für die kleinen Gäste und Kulinarischem. 22. Dezember ab 11 Uhr. Kurzfristige Absage aufgrund der Pandemie möglich.

, Kurpark: Wintermarkt mit Strohballen für die kleinen Gäste und Kulinarischem. 22. Dezember ab 11 Uhr. Kurzfristige Absage aufgrund der Pandemie möglich. Gut Brook bei Klütz: Kunst, Handwerk, Livemusik und Kulinarisches an rund 90 Ständen auf dem Gutsgelände. 26.-28 November, 10-18 Uhr. Eintritt 6 Euro, Kinder unter 16 Jahren frei. Es gilt die 2G-Regel.

Mecklenburgische Seenplatte

Bollewick , Scheune: Adventsmarkt in der beheizten Feldsteinscheune. Dutzende Stände von Kunsthandwerkern auf zwei Etagen, Musikprogramm, Puppenbühne. 27.-28. November sowie 4./5. Dezember tgl. 10-18 Uhr. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder unter 16 Jahre frei

, Scheune: Adventsmarkt in der beheizten Feldsteinscheune. Dutzende Stände von Kunsthandwerkern auf zwei Etagen, Musikprogramm, Puppenbühne. 27.-28. November sowie 4./5. Dezember tgl. 10-18 Uhr. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder unter 16 Jahre frei Neustrelitz , Tiergarten: Handwerkskunst, Geschenkidee, Kinderprogramm und Livemusik. 4./5. Dezember, Sa 14-20 Uhr, So 14-18 Uhr

, Tiergarten: Handwerkskunst, Geschenkidee, Kinderprogramm und Livemusik. 4./5. Dezember, Sa 14-20 Uhr, So 14-18 Uhr Penkow , Gutshaus: kleiner Adventsmarkt mit Basteln, Spielen, Märchen hören, Musik, Stände mit Selbtstgemachtem, 30. November ab 14 Uhr

, Gutshaus: kleiner Adventsmarkt mit Basteln, Spielen, Märchen hören, Musik, Stände mit Selbtstgemachtem, 30. November ab 14 Uhr Ulrichshusen, Schloss: Weihnachtsmarkt in der Feldsteinscheune, Stände mit Kunsthandwerk, Kinderprogramm. An allen vier Adventswochenenden, Sa+So jeweils 11-20 Uhr

Vorpommern

Barth , Marktplatz: Kunsthandwerk, Geschenkideen und Kulinarisches, Kinderkarussell, Besuch des Weihnachtsmanns. 17.-19. Dezember, 12-21 Uhr

, Marktplatz: Kunsthandwerk, Geschenkideen und Kulinarisches, Kinderkarussell, Besuch des Weihnachtsmanns. 17.-19. Dezember, 12-21 Uhr Binz , Kurplatz und Strandpromenade: Weihnachtsmarkt "Engel, Licht & Meer" mit Fahrgeschäften für Kinder, Musik und Verkaufsständen. 16.-19. Dezember, Do 13-20, Fr+Sa 13-22, So 13-20 Uhr

, Kurplatz und Strandpromenade: Weihnachtsmarkt "Engel, Licht & Meer" mit Fahrgeschäften für Kinder, Musik und Verkaufsständen. 16.-19. Dezember, Do 13-20, Fr+Sa 13-22, So 13-20 Uhr Demmin , Marktplatz: Markt mit Bühnenprogramm, Weihnachtsmann. 10. bis 12. Dezember; Fr 10-19, Sa+So 11-19 Uhr

, Marktplatz: Markt mit Bühnenprogramm, Weihnachtsmann. 10. bis 12. Dezember; Fr 10-19, Sa+So 11-19 Uhr Greifswald , Marktplatz: Hüttendorf, Weihnachtspyramide und Märchenwald sowie ein historisches Riesenrad und weitere Karussells. 25. November bis 21. Dezember, Mo-Do + So 11-21 Uhr, Fr 11-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr, aktuelles Corona-Sicherheitskonzept und weitere Informationen auf der Website der Stadt Greifswald.

, Marktplatz: Hüttendorf, Weihnachtspyramide und Märchenwald sowie ein historisches Riesenrad und weitere Karussells. 25. November bis 21. Dezember, Mo-Do + So 11-21 Uhr, Fr 11-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr, aktuelles Corona-Sicherheitskonzept und weitere Informationen auf der Website der Stadt Greifswald. Ribnitz-Damgarten , zwischen Langer Straße und Klosterhof, Verkaufsstände, Musik, Kleinkunst und Kunsthandwerk, 3. bis 5. Dezember, Fr 16-21.30, Sa 11-21.30, So 11-18 Uhr

, zwischen Langer Straße und Klosterhof, Verkaufsstände, Musik, Kleinkunst und Kunsthandwerk, 3. bis 5. Dezember, Fr 16-21.30, Sa 11-21.30, So 11-18 Uhr Zingst, Freilichtbühne an der Seebrücke: "Winterzauber" nach Weihnachten. Kuppelzelt mit Kulinarischem, Live-Musik sowie Kinderprogramm und Disco. 27. Dezember bis 1. Januar jeweils ab 12 Uhr

