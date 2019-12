Stand: 22.12.2019 14:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weihnachtsmärkte: Hier geht der Budenzauber weiter

Die Weihnachtsmärkte in Niedersachsen ziehen eine positive Bilanz. Nach Angaben des Landesverbandes der Markt- und Schaustellerbetriebe kamen trotz der milden Temperaturen so viele Besucher wie im Vorjahr. In Hannover schlenderten mehr als 1,6 Millionen Menschen durch die Budengassen auf dem historischen Weihnachtsmarkt. Auch in Oldenburg konnte nach Angaben der Stadt der Besucherrekord von rund einer Million bestätigt werden. Die Organisatoren der Weihnachtsmärkte in Celle, Hildesheim und Braunschweig seien ebenfalls mit dem Abschluss der Saison zufrieden. Gewinner in diesem Jahr sind laut Landesverband die Imbissbuden und die Verkaufsstände. Die Verweildauer sei länger, wenn es nicht so kalt sei, heißt es zur Erklärung. Die Glühweinstände hätten dagegen leicht verloren.

Wer auch nach den Feiertagen noch über einen Weihnachtsmarkt bummeln möchte, hat hier Gelegenheit dazu:

Nordwestlich der Weser

Aurich (Marktplatz), Mitten im "Weihnachtszauber" wird die Markthalle zum Knusperhaus. Zwölf Meter hohe Pyramide, historisches Pferdekarussell. 25. November bis 30. Dezember, tgl. 10-20 Uhr, So ab 11 Uhr, Gastronomie Do-Sa bis 21 Uhr, 24./25.12. geschlossen

(Marktplatz), Mitten im "Weihnachtszauber" wird die Markthalle zum Knusperhaus. Zwölf Meter hohe Pyramide, historisches Pferdekarussell. 25. November bis 30. Dezember, tgl. 10-20 Uhr, So ab 11 Uhr, Gastronomie Do-Sa bis 21 Uhr, 24./25.12. geschlossen Carolinensiel (Museumshafen), traditioneller Wintermarkt mit schwimmendem Weihnachtsbaum im Hafen und beleuchteten Häusern an Land. 29. November bis 3. Januar 2020, Do/Fr 15-20 Uhr, Sa/So 12-20 Uhr, 24./25.12. nur teilweise geöffnet

(Museumshafen), traditioneller Wintermarkt mit schwimmendem Weihnachtsbaum im Hafen und beleuchteten Häusern an Land. 29. November bis 3. Januar 2020, Do/Fr 15-20 Uhr, Sa/So 12-20 Uhr, 24./25.12. nur teilweise geöffnet Emden (Ratsdelft und Stadtgarten), Engelkemarkt vor maritimer Kulisse mit Museumsschiffen und Traditionsseglern, Weihnachtsdorf mit Pyramide und Bühne. 25. November bis 31. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, 31.12. bis 16 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Ratsdelft und Stadtgarten), Engelkemarkt vor maritimer Kulisse mit Museumsschiffen und Traditionsseglern, Weihnachtsdorf mit Pyramide und Bühne. 25. November bis 31. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, 31.12. bis 16 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Jever (Alter Markt), Kunsthandwerk und Kulinarisches unter einem "Lichterhimmel", historisches Kinderkarussell. 25. November bis 30. Dezember, 24. bis 26. Dezember geschlossen. Mo-Mi 14.30-20 Uhr, Do/Fr 14.30-21 Uhr, Sa/So 11-21 Uhr

(Alter Markt), Kunsthandwerk und Kulinarisches unter einem "Lichterhimmel", historisches Kinderkarussell. 25. November bis 30. Dezember, 24. bis 26. Dezember geschlossen. Mo-Mi 14.30-20 Uhr, Do/Fr 14.30-21 Uhr, Sa/So 11-21 Uhr Leer (Denkmalsplatz), Weihnachtsbaum mit 45.000 Lichtern, riesiger Nussknacker, 13 Meter hohe Weihnachtspyramide, dekorierte Hütten mit Weihnachtlichem. 25. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 10-21 Uhr, Sa 10-24 Uhr, So 11-20 Uhr, 25./26.12. geschlossen

(Denkmalsplatz), Weihnachtsbaum mit 45.000 Lichtern, riesiger Nussknacker, 13 Meter hohe Weihnachtspyramide, dekorierte Hütten mit Weihnachtlichem. 25. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 10-21 Uhr, Sa 10-24 Uhr, So 11-20 Uhr, 25./26.12. geschlossen Norden (Marktplatz), geschmückte Weihnachtshütten vor der Ludgeri-Kirche; große überdachte Eisbahn am Torfmarkt. 29. November bis 30. Dezember, tgl. 10-19 Uhr, 25./26.12. geschlossen

(Marktplatz), geschmückte Weihnachtshütten vor der Ludgeri-Kirche; große überdachte Eisbahn am Torfmarkt. 29. November bis 30. Dezember, tgl. 10-19 Uhr, 25./26.12. geschlossen Wilhelmshaven (Valoisplatz), Weihnachten am Meer mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, Kinderprogramm. 25. November bis 29. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, 25./26.12. geschlossen

Südwestlich der Weser

Delmenhorst (Rathausplatz), Weihnachtliche Aktionen und Musik, Kinderkarussell. 25. November bis 23. Dezember, Mo-Sa 10.30-20 Uhr, So 11-20 Uhr.

(Rathausplatz), Weihnachtliche Aktionen und Musik, Kinderkarussell. 25. November bis 23. Dezember, Mo-Sa 10.30-20 Uhr, So 11-20 Uhr. Cloppenburg (Fußgängerzone), Verkaufsstände mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, große Eisbahn auf dem LzO-Vorplatz. 28. November bis 29. Dezember, tgl. 12-19 Uhr, Gastronomie bis 21 Uhr, 25.12. geschlossen

(Fußgängerzone), Verkaufsstände mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, große Eisbahn auf dem LzO-Vorplatz. 28. November bis 29. Dezember, tgl. 12-19 Uhr, Gastronomie bis 21 Uhr, 25.12. geschlossen Lingen (Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit großer Eislauffläche (bis 5. Januar). 26. November bis 23. Dezember, So/Mo/Di 12-21 Uhr, Mi 11-21 Uhr, Do/Fr 12-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr

(Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit großer Eislauffläche (bis 5. Januar). 26. November bis 23. Dezember, So/Mo/Di 12-21 Uhr, Mi 11-21 Uhr, Do/Fr 12-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr Meppen (Markt und Windthorstplatz), Weihnachtsmarkt mit Riesenrad, großer Pyramide, Rathauswald und überdachter Eislauffläche. 25. November bis 29. Dezember (24.12. geschlossen), tgl. 11-18.30 Uhr, Gastronomie bis maximal 22 Uhr

(Markt und Windthorstplatz), Weihnachtsmarkt mit Riesenrad, großer Pyramide, Rathauswald und überdachter Eislauffläche. 25. November bis 29. Dezember (24.12. geschlossen), tgl. 11-18.30 Uhr, Gastronomie bis maximal 22 Uhr Nordhorn (Innenstadt), zahlreiche Stände im weihnachtlich beleuchteten Zentrum, Bühnenprogramm, Vorlesezelt im Märchenwald. 25. November bis 24. Dezember, Mo-Do 11-20 Uhr, Fr/Sa 11-21 Uhr, So 14-20 Uhr

Zwischen Weser und Heide

Bremerhaven (Fußgängerzone, Kirchplatz und Theodor-Heuss-Platz), "Weihnachtswelt" mit Märchenstraße, Weihnachtsmann-Besuch an den Sonntagen (15 Uhr), Grogdorf, Pyramide. 25. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20.30 Uhr, Gastronomie Do-Sa bis 21.30 Uhr

(Fußgängerzone, Kirchplatz und Theodor-Heuss-Platz), "Weihnachtswelt" mit Märchenstraße, Weihnachtsmann-Besuch an den Sonntagen (15 Uhr), Grogdorf, Pyramide. 25. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20.30 Uhr, Gastronomie Do-Sa bis 21.30 Uhr Bückeburg (Schloss), "Weihnachtszauber" im Schloss und im Park mit Rahmenprogramm, 28. November bis 8. Dezember, tgl. 10-19 Uhr, am 29./30.11. und 6./7.12. bis 21 Uhr, So 12-18 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre frei

(Schloss), "Weihnachtszauber" im Schloss und im Park mit Rahmenprogramm, 28. November bis 8. Dezember, tgl. 10-19 Uhr, am 29./30.11. und 6./7.12. bis 21 Uhr, So 12-18 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre frei Cuxhaven (Schloss Ritzebüttel), "Weihnachtszauber" am Schloss: Kunsthandwerk, Musik-, Tanz- und Filmvorführungen, Kinderaktionen; "Park der Sterne" mit Lichtinszenierung. 27. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 15-20.30 Uhr, Sa 13-21 Uhr, So 13-20.30 Uhr, 25.12. geschlossen

(Schloss Ritzebüttel), "Weihnachtszauber" am Schloss: Kunsthandwerk, Musik-, Tanz- und Filmvorführungen, Kinderaktionen; "Park der Sterne" mit Lichtinszenierung. 27. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 15-20.30 Uhr, Sa 13-21 Uhr, So 13-20.30 Uhr, 25.12. geschlossen Stade (Pferdemarkt bis Fischmarkt), Weihnachtsmarkt vor historischen Gebäuden, Kinderprogramm. Besuch der schwedischen Lichterkönigin "Lucia". 25. November bis 23. Dezember, Mo-Do 10.30-20 Uhr, Fr/Sa 10.30-21 Uhr, So 12-20 Uhr, 24./25.12. geschlossen. Skandinavischer Weihnachtsmarkt auf dem Fischmarkt bis 29. Dezember

(Pferdemarkt bis Fischmarkt), Weihnachtsmarkt vor historischen Gebäuden, Kinderprogramm. Besuch der schwedischen Lichterkönigin "Lucia". 25. November bis 23. Dezember, Mo-Do 10.30-20 Uhr, Fr/Sa 10.30-21 Uhr, So 12-20 Uhr, 24./25.12. geschlossen. Skandinavischer Weihnachtsmarkt auf dem Fischmarkt bis 29. Dezember Stadthagen (Marktplatz), Markt mit Ständen im historischen Stadtzentrum, Kinderkarussell. 27. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So 14-20 Uhr, 25./26.12. geschlossen

(Marktplatz), Markt mit Ständen im historischen Stadtzentrum, Kinderkarussell. 27. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So 14-20 Uhr, 25./26.12. geschlossen Verden (Rathausplatz), Markt mit weihnachtlichen Angeboten, Bühnenprogramm, Eröffnung mit Domstollen-Anschnitt (25.11., 17 Uhr). 25. November bis 29. Dezember, Mo-Do 11-20 Uhr, Fr/Sa 11-21 Uhr, So 13-20 Uhr

Uelzen (Innenstadt, Herzogenplatz), "Weihnachtszauber" mit Riesen-Adventskalender am Alten Rathaus ("Fensteröffnen" tägl. 18 Uhr), Eisbahn. 29. November bis 23. Dezember, Mo-Sa 11-20 Uhr, So 12-20 Uhr, Eisbahn bis 26.12.

(Innenstadt, Herzogenplatz), "Weihnachtszauber" mit Riesen-Adventskalender am Alten Rathaus ("Fensteröffnen" tägl. 18 Uhr), Eisbahn. 29. November bis 23. Dezember, Mo-Sa 11-20 Uhr, So 12-20 Uhr, Eisbahn bis 26.12. Gifhorn (Fußgängerzone), Lichter-Weihnachtsmarkt, Bühnenprogramm mit Musik. 29. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 10-19 Uhr, So 12-19 Uhr, 24./25.12. geschlossen

(Fußgängerzone), Lichter-Weihnachtsmarkt, Bühnenprogramm mit Musik. 29. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 10-19 Uhr, So 12-19 Uhr, 24./25.12. geschlossen Wolfsburg (Fußgängerzone Porschestraße), großes Riesenrad, Musikbühne, Lichtshow am Haus des Weihnachtsmannes (tgl. 17-19 Uhr). 25. November bis 29. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr/Sa 11-22 Uhr, So 13-20 Uhr, 24./25.12. geschlossen

Weserbergland

Bad Pyrmont (Brunnenplatz), Weihnachtsdorf mit Kunsthandwerk, Leckereien und kulturellem Rahmenprogramm. 27. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20 Uhr

(Brunnenplatz), Weihnachtsdorf mit Kunsthandwerk, Leckereien und kulturellem Rahmenprogramm. 27. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20 Uhr Holzminden (Marktplatz), Hüttendorf mit Eisbahn vor Fachwerkhäusern. 25. November bis 5. Januar Mo-Do 11-20 Uhr, Fr/Sa 11-21 Uhr, So 13-19 Uhr, 24.12./31.12. 10-14 Uhr, 25.12. und 1.1. geschlossen, 26.12. 14-19 Uhr

(Marktplatz), Hüttendorf mit Eisbahn vor Fachwerkhäusern. 25. November bis 5. Januar Mo-Do 11-20 Uhr, Fr/Sa 11-21 Uhr, So 13-19 Uhr, 24.12./31.12. 10-14 Uhr, 25.12. und 1.1. geschlossen, 26.12. 14-19 Uhr Rinteln (Marktplatz), "Adventszauber" in der Altstadt mit weihnachtlich dekorierten Häuschen, Weihnachtspyramide und Karussell. 29. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa/So 11-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

Südniedersachsen

Duderstadt (Rathaus), Weihnachtstreff mit Adventsdorf und Bühnenprogramm. 29. November bis 29. Dezember, tgl. 11-19 Uhr

(Rathaus), Weihnachtstreff mit Adventsdorf und Bühnenprogramm. 29. November bis 29. Dezember, tgl. 11-19 Uhr Einbeck (Marktplatz), Weihnachtsdorf zwischen Fachwerkhäusern mit Eisbahn zum Stockbahnschießen. 27. November bis 29. Dezember, Mo-Do 11-19.30 Uhr, Fr 11-21 Uhr, Sa 11-20 Uhr, So 13-19.30 Uhr (23.12. bis 23 Uhr), 24.-26.12. geschlossen

(Marktplatz), Weihnachtsdorf zwischen Fachwerkhäusern mit Eisbahn zum Stockbahnschießen. 27. November bis 29. Dezember, Mo-Do 11-19.30 Uhr, Fr 11-21 Uhr, Sa 11-20 Uhr, So 13-19.30 Uhr (23.12. bis 23 Uhr), 24.-26.12. geschlossen Göttingen (rund um das Alte Rathaus), festlich dekorierte Holzhütten, Kulturprogramm, Hochrad und Hexenwald für Kinder. 25. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 10-20.30 Uhr, So ab 11 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(rund um das Alte Rathaus), festlich dekorierte Holzhütten, Kulturprogramm, Hochrad und Hexenwald für Kinder. 25. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 10-20.30 Uhr, So ab 11 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Hann. Münden (Altstadt/St.-Blasius-Kirche), Markt vor prächtiger Fachwerkkulisse, der Fährenpfortenturm leuchtet als 40 Meter hohe Kerze. 29. November bis 28. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Altstadt/St.-Blasius-Kirche), Markt vor prächtiger Fachwerkkulisse, der Fährenpfortenturm leuchtet als 40 Meter hohe Kerze. 29. November bis 28. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Hildesheim (Marktplatz und Platz an der Lilie), Kunsthandwerk und Musik zwischen Tannenbäumen, große Weihnachtspyramide, Weihnachtsbaum mit Tausenden Lämpchen vor historischen Fassaden, Sagenwald und Riesenrad. 25. November bis 29. Dezember, täglich 11-20 Uhr, 26.12. ab 14 Uhr (24./25.12. geschlossen)

(Marktplatz und Platz an der Lilie), Kunsthandwerk und Musik zwischen Tannenbäumen, große Weihnachtspyramide, Weihnachtsbaum mit Tausenden Lämpchen vor historischen Fassaden, Sagenwald und Riesenrad. 25. November bis 29. Dezember, täglich 11-20 Uhr, 26.12. ab 14 Uhr (24./25.12. geschlossen) Northeim (Münsterplatz), "Münster-Weihnacht" mit Weihnachtszirkus, Kasperle-Theater, Schlittschuhbahn und Eisstockschießen. 25. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 13-20 Uhr, 24./25.12. geschlossen

(Münsterplatz), "Münster-Weihnacht" mit Weihnachtszirkus, Kasperle-Theater, Schlittschuhbahn und Eisstockschießen. 25. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 13-20 Uhr, 24./25.12. geschlossen Osterode (Kornmarkt), Weihnachtsmarkt mit Kinderdorf, Karussell und Bühnenprogramm am Wochenende. 27. November bis 23. Dezember (Winterwald bis 31.12.), tgl. 11-20 Uhr

(Kornmarkt), Weihnachtsmarkt mit Kinderdorf, Karussell und Bühnenprogramm am Wochenende. 27. November bis 23. Dezember (Winterwald bis 31.12.), tgl. 11-20 Uhr Salzgitter-Lebenstedt (Fußgängerzone), größter Weihnachtsmarkt der Stadt, Kinder- und Musikprogramm. 25. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20 Uhr

(Fußgängerzone), größter Weihnachtsmarkt der Stadt, Kinder- und Musikprogramm. 25. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20 Uhr Wolfenbüttel (Stadtmarkt am Rathaus), Weihnachtsmarkt zwischen Fachwerkhäusern mit Bühnenprogramm und Walk-Acts. 26. November bis 23. Dezember, tgl. 11-21 Uhr

