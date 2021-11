Stand: 15.11.2021 16:35 Uhr Weihnachtsmärkte 2021: Termine in Norddeutschland

Gebrannte Mandeln, Glühweinduft und Lichterglanz: Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr öffnen in Dutzenden großen und kleinen Orten im Norden jetzt wieder viele Weihnachtsmärkte. Eine Auswahl - von den großen Märkten in den Städten bis zum idyllischen Basar in der Scheune - sowie die geltenden Corona-Regeln.