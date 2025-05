UNESCO-Welterbetag 2025: Veranstaltungen und Angebote im Norden Stand: 15.05.2025 12:48 Uhr 54 Denkmäler und Naturschutzgebiete in Deutschland gehören zum UNESCO-Welterbe, darunter elf im Norden. Am Welterbetag am 1. Juni kann man viele von ihnen meist kostenlos erkunden.

Führungen, Wanderungen und Mitmachangebote: Unter dem Motto "Vermitteln, verbinden, begeistern" laden die Deutsche UNESCO-Kommission und der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland am 1. Juni zum Welterbetag 2025 ein. Zum 20. Jubiläum beteiligen sich auch im Norden wieder viele Stätten an der Aktion. Die bundesweite Eröffnung findet dieses Jahr in Hildesheim statt. Dom und Michaeliskirche waren vor 40 Jahren zu Welterbestätten ernannt worden. Eine Auswahl an Angeboten und Veranstaltungen.

Niedersachsen: Kirchenkunst, Klimaausstellung und Welterbelauf

Der Mariendom und die Michaeliskirche im niedersächsischen Hildesheim feiern ihr rundes Jubiläum am Welterbetag mit einem umfangreichen Programm. Neben verschiedenen Führungen und Konzerten sind ein Zeichen-Workshop, eine Kirchturmbesteigung und Bastelaktionen für Kinder im Angebot. In Goslar lädt das Bergwerk Rammelsberg zu einem Familienfest mit Flohmarkt, Dampflokfahrten und Mitmach-Aktionen ein (ab 11 Uhr), das Kloster Walkenried bietet freien Eintritt und kostenpflichtige Führungen an.

Sportlich geht es ab 9.45 Uhr in Alfeld zu. Beim Welterbelauf um das Fagus-Werk, einer Schuhleistenfabrik im Bauhaus-Stil, können Teilnehmer zwischen verschiedenen Streckenlängen wählen.

In Bremen stehen am Welterbetag das mehr als 600 Jahre alte Rathaus und der Roland im Mittelpunkt. Auf dem Programm stehen kostenlose Führungen.

Schleswig-Holstein: Wikinger, Lübeck und Wattenmeer

Die Wikingersiedlung Haithabu und die Wallanlage Danewerk gehören seit 2018 zu den Welterbestätten und damit zu den jüngsten in Norddeutschland. Wer mehr über sie erfahren möchte, kann an einem Spaziergang auf dem historischen Gelände von Haithabu teilnehmen (11 Uhr) oder sich in Hollingstedt einer kostenfreien Führung vom Hollinghaus zum Nordseehafen an der Treene anschließen (14 Uhr, Details zu den Angeboten).

Die Hansestadt Lübeck lädt zu Stadtführungen auf den Spuren des Welterbes in der Altstadt ein (12 und 15 Uhr). Start ist an der Tourist-Information am Holstentor, wo auch eine Stunde vor Beginn der Führung kostenlose Karten für die Teilnahme ausgegeben werden. Die Gruppen sind auf maximal 25 Personen begrenzt.

Das Weltnaturerbe Wattenmeer können Besucherinnen und Besucher das ganze Jahr über bei Führungen und Veranstaltungen kennenlernen.

Hamburgs Speicherstadt und Chilehaus erkunden

In der Hansestadt gehören die Speicherstadt, der weltgrößte zusammenhängende Lagerhauskomplex, sowie das Kontorhausviertel mit dem Chilehaus zum Welterbe. In diesem Jahr feiert Hamburg zehnjähriges Jubiläum mit kostenlosen Führungen durch die eindrucksvolle Backsteinarchitektur, einem Tanzkurs auf dem St. Annenplatz und Ausstellungen. Kinder können die Speicherstadt bei einer Familienführung erkunden.

Mecklenburg-Vorpommern: Alte Hansestädte und Buchenwald auf Rügen

Die Altstädte von Stralsund und Wismar sind seit 2002 Teil des UNESCO-Welterbes. Seit Juli 2024 trägt auch das Schweriner Schloss als Herzstück des Residenzensembles den Titel. Auf dem vielfältigen Programm zum Welterbetag stehen zahlreiche Führungen, etwa am Pfaffenteich und auf dem Schlossdach, für die zum Teil eine Anmeldung erforderlich ist. Für Kinder gibt es besondere Aktionen, etwa ein Puppentheater und eine digitale Schatzsuche im Schlossgarten. Zum Festtag öffnen das Fürstenzimmer am Hauptbahnhof, die Schlosskirche und das Landeshauptarchiv ihre Türen und bieten besondere Einblicke.

Naturliebhaber haben Gelegenheit, das Weltnaturerbe Alte Buchenwälder im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen näher kennenzulernen. Das Nationalpark-Zentrum am Königsstuhl lädt von 10 bis 17 Uhr zu Führungen ein.

Fotowettbewerb: Welterbe vor der Kamera

Wer gern fotografiert, kann an einem Fotowettbewerb zum Welterbe teilnehmen. Gesucht werden ungewöhnliche Blicke auf die Stätten sowie Detailaufnahmen. Für die drei originellsten Fotos gibt es einen kleinen Preis.

Virtuelle Führungen und Videos

Am Welterbetag kann man nicht nur vor Ort, sondern auch von zu Hause aus teilnehmen. Dafür finden sich auf der Website des UNESCO-Welterbetags - neben allen Veranstaltungen an den Welterbestätten - eine Vielzahl von Videos, darunter virtuelle Führungen, Interviews und Aufnahmen von Drohnen.

