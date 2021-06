Welterbetag am Sonntag: Das gibt es im Norden zu entdecken Stand: 04.06.2021 13:09 Uhr 46 Denkmäler und Naturschutzgebiete in Deutschland gehören zum UNESCO-Welterbe, darunter zehn im Norden. Zum Welterbetag am 6. Juni kann man viele von ihnen vor Ort oder im Internet kennenlernen.

Führungen, Erlebnisaktionen für Kinder und Erwachsene sowie spannende virtuelle Angebote: Am Sonntag lädt die deutsche UNESCO-Kommission zum Welterbetag ein. Auch im Norden beteiligen sich viele Stätten an der Aktion. Eine Auswahl an Angeboten und Veranstaltungen.

Auf Schnitzeljagd durch den Harz

Im Harz können Interessierte das Welterbe in Goslar, in der Oberharzer Wasserwirtschaft, entlang der Kulturlandschaft am Rammelsberg oder um die Klosteranlage Walkenried auf Schnitzeljagden entdecken. Die Anleitungen stehen zum Herunterladen bereit.

Der Dom und die St. Michaelis-Kirche in Hildesheim bieten bei Gottesdiensten, verschiedenen Führungen und Aktionen Einblicke in die imposanten Bauwerke und ihre Geschichte (Details zu den Angeboten).

Zu einer virtuellen Erkundungstour sowie zu einer kostenlosen Besichtigung und einer Schnupperführung lädt das Fagus-Werk in Alfeld an der Leine ein.

Führungen am Danewerk, in Haithabu und Lübeck

In Schleswig-Holstein erhalten Besucher freien Eintritt ins Danevirke Museum bei Schleswig sowie ins Stadtmuseum. Beide Häuser informieren über das Danewerk und die Wikinger-Siedlung Haithabu. Über die jeweiligen Gelände werden auch Führungen angeboten (Details zu den Angeboten). Unter den Motto "Ein Morgen im Welterbe Lübeck" starten vor der Touristinformation um 10 Uhr Rundgänge.

Hamburg: Führungen, Jazz-Gottesdienst und ein Konzert

In der Hansestadt gehören die Speicherstadt und das Kontorhausviertel mit dem Chilehaus zum Welterbe. Zum Festtag stehen zahlreiche Führungen vor Ort und im Livestream auf dem Programm sowie ein Jazz-Gottesdienst und ein Konzert in der Hauptkirche St. Katharinen. Dort tritt Irmelin Sloman, die Urenkelin des Chilehaus-Erbauers, auf. Die Veranstaltung wird live übertragen (Details zu den Angeboten).

Müritz-Nationalpark: Wandern durch den Serrahner Buchenwald

Zum Welterbe gehören auch einige Naturräume wie etwa die Buchenwälder auf Rügen und im Müritz-Nationalpark bei Serrahn. Wer sie näher kennenlernen möchte, kann sich in Zinow einer Wanderung unter fachkundiger Führung anschließen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Livestreams, digitale Rundgänge und Fotoaktion

Darüber hinaus präsentieren sich zahlreiche Stätten im Netz. Auf der Website des Welterbetags findet man Livestreams, Interviews, digitale Rundgänge und die interaktive Fotoaktion #WelterbeVerbindet.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.06.2021 | 19:30 Uhr