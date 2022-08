Fledermäusen auf der Spur bei der Batnight 2022 Stand: 22.08.2022 11:54 Uhr Am kommenden Wochenende lädt der NABU vielerorts im Norden zu Fledermaus-Führungen ein. Mithilfe spezieller Geräte werden dabei die ansonsten für den Menschen nicht wahrnehmbaren Rufe der Tiere hörbar.

Sie orientieren sich mit ihrem Gehör auch in völliger Dunkelheit, sind meisterliche Flugakrobaten und schlafen mit dem Kopf nach unten: Fledermäuse gehören zu den faszinierendsten einheimischen Wildtieren. 25 Fledermausarten sind in Deutschland heimisch, viele davon gelten als gefährdet. Drei Arten sind sogar akut vom Aussterben bedroht, weil die natürlichen Lebensräume der kleinen Säugetiere und damit auch das Nahrungsangebot immer weiter abnehmen. Wer die geheimnisvollen Nachtjäger hautnah erleben möchte, hat am kommenden Wochenende (26. bis 28. August) bei der "Batnight 2022" vielerorts in Norddeutschland Gelegenheit dazu.

Fledermäuse aufspüren und ihre Rufe hören

Bei den Exkursionen bietet sich die Gelegenheit, die Fledermäuse auf ihrer abendlichen Jagd zu beobachten und oft sogar zu hören. Denn die Naturkundler vom NABU haben bei ihren Führungen häufig einen sogenannten Bat-Detektor dabei: Die Ultraschallgeräte machen die Rufe der Fledermäuse, die das menschliche Ohr normalerweise nicht wahrnehmen kann, hörbar. Im August und September ist die Chance, Fledermäuse aufzuspüren, übrigens besonders groß. Denn im Spätsommer suchen die meisten europäischen Fledermausarten nach geeigneten Winterquartieren, sodass man sie besonders gut beobachten kann.

Zahlreiche Führungen im Norden

Führungen finden dieses Jahr unter anderem in Hamburg am Bramfelder See, im Duvenstedter Brook und im Raakmoor statt. Im Fledermaus-Erlebniszentrum Noctalis in Bad Segeberg stehen am Sonnabend Exkursionen, Theater sowie Bastelaktionen für Kinder sowie eine abendliche Bootsfahrt auf den Segeberger See auf dem Programm. In Niedersachsen können Naturfans unter anderem in Burgwedel, Bremerhaven, Oldenburg, Osterode und St. Andreasberg im Harz an Exkursionen teilnehmen, in Mecklenburg-Vorpommern etwa in Wismar und Schwerin. Auch mehrere Tierparks im Norden bieten ein spezielles Programm, so etwa der Wildpark Uhlenkolk in Mölln und der Zoo Rostock. Offizieller Termin für die "Bat Night" ist der 27. und 28. August, trotzdem finden viele Veranstaltungen bereits am Freitagabend (26. August) statt. Einen Überblick gibt eine Karte des NABU.

Werbung für den Fledermausschutz

Die "Batnight" findet alljährlich am letzten Wochenende im August statt, mittlerweile beteiligen sich im Rahmen der "Eurobats" 35 Länder daran. Ziel der Veranstaltungen ist es, den Menschen die Fledermaus als schützenswerte Tierart näher zu bringen und Ängste gegenüber den fliegenden Säugetieren, die noch immer vielen Menschen unheimlich sind, abzubauen.

