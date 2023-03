Workshop: Wie sich Pressefreiheit und Künstliche Intelligenz vertragen Stand: 27.03.2023 10:48 Uhr ChatGPT ist gerade in aller Munde. Doch der Chatbot von Open AI ist erst der Anfang: Künstliche Intelligenz verändert alle Bereiche unseres Lebens - auch den Journalismus. In diesem Workshop von einfach.Medien geht es um das Verhältnis von KI und Pressefreiheit.

Wir können aktuell fast jeden Tag dabei zusehen, wie KI-Modelle Einfluss auf alle möglichen Bereiche erlangen. So gibt es seit Kurzem auch die weltweit erste komplett KI-generierte Nachrichten-Website: NewsGPT. Ist das ein Meilenstein für den Journalismus, eine schlechte Nachricht für die Pressefreiheit - oder am Ende beides?

KI-Modelle und ihr Einfluss auf den Journalismus

Fest steht: Beim Umgang mit KI-Modellen gibt es keine einfachen Antworten. In diesem Workshop für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 13 wollen wir uns am Tag der Pressefreiheit ganz praktisch mit KI-Modellen beschäftigen und herausfinden, wie ChatGPT oder NewsGPT und Co. den Journalismus und die Pressefreiheit schon jetzt beeinflussen. Voraussetzung sind grundlegende Englischkenntnisse aller Schüler*innen.

Dieser Workshop zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2023 richtet sich an Schulklassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Anreise zum jeweiligen Veranstaltungsort müssen die Teilnehmer*innen bzw. ihre Schulen selbst aufkommen. Da die Teilnehmer*innen-Zahl begrenzt ist, sollten Sie sich möglichst rasch bewerben.

Detail-Infos zum Präsenz-Workshop Pressefreiheit und KI

Dozentin: Isabel Lerch, NDR Data

Geeignet für: Jahrgangsstuden 10. - 13. Klasse

Schulfächer: Informatik, Ethik, Philosophie, Deutsch

Ort: NDR Hamburg-Lokstedt, Hugh-Greene-Weg

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Dauer: 120 Minuten

Bitte bewerben Sie sich bis zum 24. April 2023 mit Ihrer Klasse über folgendes Formular:

