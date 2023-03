Workshop: So gehen Medien - vom Influencer-Business zur Radiosendung Stand: 29.03.2023 09:55 Uhr Was unterscheidet Fehler in Nachrichten von Falschnachrichten? Wie wird eine Radiosendung produziert? Ihr habt Fragen rund um Medien - Jonny Thumb antwortet.

Jonny Thumb ist Moderator, Autor und Waldorf-Pädagoge mit viel Workshop-Erfahrung. Er spricht mit den Jugendlichen über "Fake News", erklärt, wie Influencer*innen ihr Geld genau verdient, wie eine Radiosendung entsteht und was man in den Medien eigentlich alles arbeiten kann. Zum Start gibt er eine kleine Führung durch die Hallen von N-JOY und blickt in die Studios der dann laufenden Morningshow mit Martina & Greg.

Dieser Workshop zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2023 richtet sich an Schulklassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Anreise zum jeweiligen Veranstaltungsort müssen die Teilnehmer*innen bzw. ihre Schulen selbst aufkommen. Da die Teilnehmer*innen-Zahl begrenzt ist, sollten Sie sich möglichst rasch bewerben.

Informationen zu diesem Workshop

Dozent: Jonny Thumb, N-JOY

Geeignet für: ab der 8. Jahrgangsstufe

Schulform: Gymnasium oder Stadtteilschule

Ort: NDR Hamburg-Lokstedt, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Uhrzeit: 9 Uhr

Dauer: 90 Minuten

Bitte bewerben Sie sich bis zum 19.4.2023 mit Ihrer Klasse über folgendes Formular:

Ihr Nachname, Vorname: * Ihre Fächer oder Funktion in der Schule: * Ihre Schule oder Bildungseinrichtung: * Anschrift der Schule: * Ihre E-Mail-Adresse: * Ihre Telefonnummer: Anzahl der Teilnehmer*innen: * Unterrichtsfach: * Jahrgangsstufe: * Weitere Mitteilungen: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Schlagwörter zu diesem Artikel Fernsehen Onlinemedien Radio Journalismus Presse Pressefreiheit