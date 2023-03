Workshop: Pressefreiheit - was geht mich das an? Stand: 27.03.2023 10:49 Uhr Warum ist Pressefreiheit so ein wichtiges Thema? Die Frage wollen wir in einem einfach.Medien-Workshop zum Tag der Pressefreiheit mit einer Schulklasse aus Norddeutschland klären.

Stell Dir vor, Du gehst zur Arbeit - und musst jeden Tag Angst haben, dafür im Gefängnis zu landen und sogar getötet zu werden. Nur, weil du versuchst, Missstände aufzudecken und darüber zu informieren. So geht es vielen Journalist*innen auf der Welt.

Im Workshop "Pressefreiheit - was geht mich das an?" wollen wir herausfinden: In welchen Ländern haben es freie Medien besonders schwer - und warum hat sich die Situation der Pressefreiheit auch in Deutschland im vergangenen Jahr verschlechtert? Außerdem kommt ein Gast, der von seinen Erfahrungen aus einem Land ohne Pressefreiheit erzählt und warum uns das alle etwas angeht.

Dieser Workshop zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2023 richtet sich an Schulklassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Anreise zum jeweiligen Veranstaltungsort müssen die Teilnehmer*innen bzw. ihre Schulen selbst aufkommen. Da die Teilnehmer*innen-Zahl begrenzt ist, sollten Sie sich möglichst rasch bewerben.

Informationen zu diesem Workshop

Dozentin: Kathrin Drehkopf, NDR Zapp

Geeignet für: ab der 10. Jahrgangsstufe

Ort: NDR Hamburg, Lokstedt, Hugh-Greene Weg 1, Haus 14

Uhrzeit: 11 Uhr

Dauer: 120 Minuten

Bitte bewerben Sie sich bis zum 17.4.2023 mit Ihrer Klasse über folgendes Formular:

