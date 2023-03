Workshop: Pressefreiheit - Was ist das und wer braucht das? Stand: 27.03.2023 10:48 Uhr Das NDR Landesfunkhaus Hamburg besuchen, Einblicke in den Redaktionsalltag bekommen, über die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten diskutieren und selbst praktisch arbeiten - das ist am Tag der Pressefreiheit für eine Schulklasse möglich.

Pressefreiheit - was ist das überhaupt und wer braucht das? Wenn ihr euch das schon immer gefragt habt, dann seid ihr bei uns richtig. Ihr könnt uns im Landesfunkhaus Hamburg besuchen und wir geben euch Einblicke in den Redaktionsalltag von Radio und Online. In einer Diskussionsrunde klären wir eure Fragen rund um das Thema Pressefreiheit.

Danach seid ihr gefragt. Wie entstehen Nachrichten und wie werden sie für die verschiedenen Ausspielwege aufbereitet? Woher gibt es die Informationen, die veröffentlicht werden? In diesem Workshop erfahrt ihr all das und könnt Nachrichten selbst gestalten.

Führung, Diskussionsrunde, praktische Arbeit

Der geplante Ablauf des Workshops: Beginn ist um 9.30 Uhr - wir starten mit einer Führung durch den Online- und Hörfunk-Bereich des Landesfunkhauses Hamburg. Um 10.30 Uhr startet eine Diskussionsrunde zum Thema Pressefreiheit. Die Schüler*innen sollen sich vorab mit dem Thema beschäftigen und sich Fragen überlegen. Von 11.30 Uhr bis maximal 13.30 Uhr geht es dann an die praktische Arbeit. Die Schüler*innen sollen sich ein (politisches) Nachrichtenthema überlegen, das sie für Online, Social oder Radio "aufbereiten und umsetzen".

Dieser Workshop zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2023 richtet sich an Schulklassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Anreise zum jeweiligen Veranstaltungsort müssen die Teilnehmer*innen bzw. ihre Schulen selbst aufkommen. Da die Teilnehmer*innen-Zahl begrenzt ist, sollten Sie sich möglichst rasch bewerben.

Informationen zu diesem Präsenz-Workshop

Dozent*innen: Reporter*innen und Journalist*innen der Hamburger Redaktion

Geeignet für: eine Hamburger Schulklasse der Jahrgangsstufe 9 oder 10

Ort: NDR Hamburg-Rothenbaum, Rothenbaumchaussee 132

Uhrzeit: 9.30 Uhr

Dauer: 180 bis 240 Minuten

Bitte bewerben Sie sich bis zum 24. April 2023 mit Ihrer Klasse über folgendes Formular:

Bitte bewerben Sie sich bis zum 24. April 2023 mit Ihrer Klasse über folgendes Formular:

Schlagwörter zu diesem Artikel Journalismus Pressefreiheit Öffentlich-rechtlicher Rundfunk