Umgang in Gruppenchats

Aus diesem Grund haben wir die Unterrichtseinheit "Regeln für den Klassenchat" konzipiert. Denn, für einen fairen Austausch im Gruppenchat sind Richtlinien wichtig, damit das Klassenklima insgesamt positiv bleibt und es nicht zu Mobbing gegen einzelne Schüler*innen kommt (vgl. Bündnis gegen Cybermobbing 2020). Durch das Video sollen die Schüler*innen für das Verhalten in Klassenchat-Gruppen sensibilisiert werden, ohne die Benutzung dieser zukünftig zu scheuen. Sie sollen zudem verstehen, warum diese Regeln wichtig sind. Anhand der Arbeitsaufträge sollen sich die Schüler*innen bewusstmachen, welche Inhalte in eine Klassenchat-Gruppe gehören und welche nicht. Danach tauschen sie sich in Partnerarbeit aus, um ihre Ergebnisse zu vergleichen und diese auch zu begründen. Am Ende der Unterrichtsstunde halten die Schüler*innen, die in der Klasse gemeinsam aufgestellten Regeln zum Umgang in der Klassenchat-Gruppe, auf einem Plakat fest, so dass sich das Gelernte nachhaltig festigt.

Weitere Informationen Die journalistische Methodenkiste Wir haben Methoden aus dem journalistischen Alltag entwickelt. Diese sollen die Schülerinnen und Schüler mit Abläufen in Redaktionen vertraut machen. mehr